南早：料街头抗争减少防暴警队约4000人重返旧岗位
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根据南华早报引述警方内部消息报道，因当局估计街头抗争活动将趋向式微，目前大约6000个防暴警察将有三分之二恢复旧职。
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报道指，有鉴香港已经实施港区国安法，当局面对类此去年大规模的街头活动势必减少，有警方内部消息披露，在去年被征召加入防暴任务的警察，大约是现时6000名防暴警队规模的三分之二，将返回原来的岗位，重操故业。
回归旧岗位将分批两次进行，而剩下的2000名防暴警队，将继续部署在敏感的地点，例如政府总部以及金钟的立法会大楼和西营盘的中联办总部。
报道引述警方消息人士说：“如有需要，防暴警队将可在立法会选举前8月底再度重新组合。”消息人士表示，在国安法实施下，当局已经对其效能表示满意，例如平日的“和你lunch”抗议活动的规模已经减少。
警务处长邓炳强这个星期一告诉大陆的中央电视台，国安法已在香港发挥了功能，阻吓不少反政府分子却步，又警告年轻人不可从事分裂国家活动。
另一消息人士告诉南早，削减防暴警队的人数，是希望有更多的警员返回旧岗位，重新上街巡逻对付罪案，例如偷窃和偷车非法活动。
2019年下半年警方一共接获166宗抢劫的报案，而去年上半年只有44宗。
警方的数字透露，在去年打压街头抗争中，一共发射了1.6万枚催泪弹，1万发橡胶子弹，2000发布袋弹。
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