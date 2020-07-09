南早：料街头抗争减少防暴警队约4000人重返旧岗位

香港警方估计类此图中所示去年的街头抗争活动将因为国安法实施而大幅减少，因此将削减防暴警队人数三分之二。

根据南华早报引述警方内部消息报道，因当局估计街头抗争活动将趋向式微，目前大约6000个防暴警察将有三分之二恢复旧职。

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报道指，有鉴香港已经实施港区国安法，当局面对类此去年大规模的街头活动势必减少，有警方内部消息披露，在去年被征召加入防暴任务的警察，大约是现时6000名防暴警队规模的三分之二，将返回原来的岗位，重操故业。

回归旧岗位将分批两次进行，而剩下的2000名防暴警队，将继续部署在敏感的地点，例如政府总部以及金钟的立法会大楼和西营盘的中联办总部。

报道引述警方消息人士说：“如有需要，防暴警队将可在立法会选举前8月底再度重新组合。”消息人士表示，在国安法实施下，当局已经对其效能表示满意，例如平日的“和你lunch”抗议活动的规模已经减少。

警务处长邓炳强这个星期一告诉大陆的中央电视台，国安法已在香港发挥了功能，阻吓不少反政府分子却步，又警告年轻人不可从事分裂国家活动。

另一消息人士告诉南早，削减防暴警队的人数，是希望有更多的警员返回旧岗位，重新上街巡逻对付罪案，例如偷窃和偷车非法活动。

2019年下半年警方一共接获166宗抢劫的报案，而去年上半年只有44宗。

警方的数字透露，在去年打压街头抗争中，一共发射了1.6万枚催泪弹，1万发橡胶子弹，2000发布袋弹。