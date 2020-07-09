台湾已开放18个国家地区境外生可返台继续学业仍禁中国大陆

台湾官方宣布，再增加来自五个「中低感染风险」国家的境外旧生，即日起可以入境台湾，继续大学或研究所学业。总计目前台湾总共开放了来自十八个国家的境外旧生可以返台继续学业，共有6795人。但境外生最多中国大陆，台湾官方到目前为止仍然拒绝开放，理由是，中国大陆疫情信息不透明。

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在今天以前，台湾官方已经开放境外生入境的国家、地区包括：越南、香港、澳门、泰国、帛琉、纽西兰、文莱、斐济、澳洲、蒙古、不丹、寮国、柬埔寨。今天再增加的五个国家则是：日本、南韩、新加坡、马来西亚、斯里兰卡。总计已开放了十八个疫情低风险的国家、地区。

优先顺位则是，以今年的应届毕业生为最优先，其次是这些国家、地区的其他旧生，再其次才是今年要入学的新生。

由于目前各国的大学正在同步招收新生，台湾有大学主管呼吁官方，尽快开放这十八国的新生入境，否则将冲击今年度高教生的来源。教育部表示，已经在评估，预计近就会开放这十八国新生入境。

台湾官方透露，境外生完成报到后，将由各大学派在机场的轮值人员引导，搭乘专车前往「防疫旅馆」隔离检疫14天，防疫旅馆也有学校派遣的人员协助安排入住，告知防疫事宜。校方人员会定期和他们联系，并把他们的健康状况回报给地方政府。

另外，由在台陆生组成的「陆生返台推动组」昨天再度致函教育部长潘文忠，希望教育部考虑应届毕业生的就学权益与返台的急迫性，在第二批开放名单中纳入陆生应届毕业生。

台湾官方统计，最初有4万2千名境外新旧生无法入境，连续开放三波后，仍有3万5千人无法入境，占比超过八成，其中陆生约占7500人最多。中央流行疫情指挥官陈时中表示，中国大陆疫情信息不透明，无法判断疫情风险等级，因此还没有同意开放。外传疫情指挥中心可能在年底会开放陆生来台，指挥官陈时中否认，他说，没有听说陆生可以在年底返台。