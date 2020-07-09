日本东京新冠单日新增感染者刷新历史纪录

日本东京都9日新冠病毒新增感染者达224人，为历史新高。在4月16日，日本发布全国紧急事态宣言以后，东京都在4月17日新增感染者达到206人，为过去最高，而在7月9日更新这个数字。

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东京都知事小池百合子9日指出：在过去一周，每天进行核酸检测的人数大约2500人左右，而9日加上有些地方的集体检测在内，参加检测的人数有3000人左右。

东京都最近在夜晚的欢乐街中的牛郎俱乐部等地方集体感染的事例不断增多，东京都也开始对这些场所进行集体新冠病毒检测。

小池知事指出：对于与夜间的欢乐街相关的人，采取了以奖励促进接受检测的政策，因为检查的人数增多，阳性率也自然增高。

为了防止第二波的到来，目前东京都将把现有的1000张感染病床，到7月13日，增加到2800张，到7月8日为止，东京都新冠入院者已达444人。

针对日本东京新冠单日新增感染者刷新历史新高，日本官房长官菅义伟在9日的记者会上指出：我并不考虑这是马上就要再次发布紧急事态宣言的状况。

日本对应新冠感染症的经济再生担当大臣西村康稔在9日的参议院内阁委员会上，在谈及东京都和埼玉县等感染者处于增加倾向时指出：我认为这是应该以高度的紧迫感加以警戒的状况。

但是他对再次发布紧急事态宣言持谨慎的态度。

而与东京都临近的埼玉县最感染者不断增多，8日埼玉县新增新冠感染者激增到48人，为解除紧急事态以后最多。

从整个日本来看，7月3日新增感染者达到250人以后，到7月9日为止，除7月6日以外，每天新增感染者都超过200人。