法国无视中国警告 将协调欧盟反击港版国安法

法国当局周三表示不会对中国违反一国两制坐视不理、准备适当时候采取反击措施之后，北京周四警告法国“无权干涉内政”，然而法国外长勒德里昂无视中国警告，表示将与欧盟协调反击港版国安法。

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法国外长勒德里昂周三在法国参议院听证会上强调，港版国安法与基本法规定的一国两制已构成“绝裂”，他表示：法国不会袖手旁观，“我将在适当的时候公布法国政府打算采取的反击措施”。

星期四，法新社报道说，北京就勒德里昂的表述发出了警告。中国外交部发言人称，“香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉”。

赵立坚称：“我们希望有关国家客观公正看待中国香港国家安全立法，谨言慎行，多做有利于香港繁荣稳定的事”。

不过，周四中午，勒德里昂与西班牙外长龚萨雷兹在巴黎举行联合记者会时再次明确法国对香港政策的立场：“在我们看来，港区国安法严重撼动了1997年的基本法及‘一国两制’下的香港自治”。

勒德里昂进一步表示，当司法基础被动摇，一国两制的原则也将受到威胁。“再者，前往香港旅游的法国人也可能成为新法的受害者。”勒德里昂表示法国将会协调欧盟，一道采取措施反击。

西班牙外长龚萨雷兹也当场表示，不能破坏一国两制这一游戏规则，这一系统的维持与日常运作，对我们来说是很重要的。

欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔6月29日曾对港版国安法的通过表明态度。米歇尔指出，“我们强烈反对这一决定”。冯德莱恩亦称，“我们对这一问题的立场非常清楚，我们对其非常严重的关切“。但与美国、英国、澳大利亚等国比起来，欧盟被指过于保守。