港府恐吓民主派立法会初选或有违国安法

香港政制及内地事务局局长曾国衞8日表示，民主派在本星期六、日（11日和12日）举行初选，可能涉嫌违反选举条例及香港国安法，一旦干犯属严重罪行，提醒有关人士小心触犯法例。

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民主派举行初选，目的彰显“派内民主”，冀望参选9月立法会选举的民主派人士，都获得多数的支持。而民主派今届选举的目的，是要赢得35+的立法会议席，成为多数党，以达到立法会足可监察政府的功能，而非目前建制派把持下的立法会成为政府的护航人和橡皮图章。

曾国衞接受大公报访问时表示，近日有不少市民及团体，就民主派初选到选举管理委员会及选举事务处投诉，指有关活动怀疑涉及操控及干预选举；号召参选人当选后全面否决财政预算案，从而瘫痪政府，属揽炒行为；另票站可能采用去年区议会选举时的选民名册，作核对投票人资格之用，并质疑市民参与选举安排时，提交的个人资料是否受到合理保障等。曾表示，相关部门正就投诉进行调查，一旦发现涉嫌违法，便会转介至执法部门跟进。

曾国衞的讲话指出，他提醒组织活动的人士，选举条例清楚列明选举候选人的定义、选举开支的规限等，除候选人本身及代理人外，其他人士在竞选过程中产生选举开支均属违法，另条例亦有明确规定禁止在选举期间进行某些活动等。他又指，组织、策划及参与初选活动，有可能违反国安法第20条、第22条及第29条，一旦干犯，属于严重罪行。他又呼吁市民参与初选时不要聚集，以免违反禁聚令，增加衞生风险，同时要留意主办单位对个人资料是否有足够保障。

事实上，有学者早已指出有鉴国安法的实施，恐怕有人会对民主派初选却步。中大政治与行政学系高级讲师蔡子强指，民主派初选的认受性，主要视乎投票人数及参选人是否认同选举结果。他认为随着港区国安法实施，难免会令部分原本打算投票的选民却步，若果投票人数太少，可能会导致参选者认为初选结果有欠代表性。