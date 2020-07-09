港版国安法：罗冠聪向默克尔求援

据德国《时代》周报报道，已逃离香港的民运人士罗冠聪向德国总理默克尔寻求援助。他向《黑森下萨克森汇报》说：“全世界都在注视着香港。亲爱的默克尔女士，我们需要您的帮助。”“这是一场意识形态的斗争。请您别忘了：您赋予香港的价值，就是您赋予整个民主的价值。”

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港版国安法通过后，罗冠聪逃离了香港。他在脸书上表示，他将继续他的国际工作，他不想透露自己的下落。此前，罗冠聪和黄之锋同时退出众志，众志随后解散。但黄之锋打算留在香港。

另据柏林《每日镜报》报道，港版国安法也给德国政府带来压力。该法第38条已受到其它国家的批评，但迄今为止没有受到德国的重视。该条款规定，如果非永久居住香港的人在该地区以外违反法规，比如支持民运人士，那么该法律也有效。

德国一向对中国人权持严历批评态度的绿党人权发言人玛格丽特鲍瑟向《每日镜报》表示，这意味着国安法“威胁到外国人，因此也威胁到香港的德国经济界人士。”“该条款产生了广泛影响。”条款“措辞可能故意含糊不清，以使香港民运的国际支持者感到不安并沉默下来。”鲍瑟对德国政府对中国始终唯唯诺诺，到现在还不进行大规模干预，感到不理解。

就第38条，德国外交部只在更新其履行和安全信息时指出，香港特别行政区新安全法开始生效并可能带来一定风险。在问到新法会给外国人带来什么风险时，外交部没有作出进一步的答复。