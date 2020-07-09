王毅吁中美关系释放更多“正能量”

中国外长王毅周四（7月9日）表示，中美关系正面临自1979年建交以来最严重的挑战，呼吁共同探索和平共处的方式，对外释放更多“正能量”。

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王毅是在周四出席中美智库媒体视讯论坛致辞中做上述表示的，中国外交部官网刊出了他讲话的内容。

中美关系在旷日持久的贸易战中本已紧张，新冠病毒在全球的传播及北京最近对香港强推的国安法令双方关系更加恶化。

中国外长在致辞中批评美国的对华政策是基于“一种缺乏事实依据的战略错误判断”之上，他说，“中国从来无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗”。

王毅的此番讲话之前，美国国务卿蓬佩奥周三在记者会谴责中国对印度的“霸凌”行为。表示中国与不丹新的领土争端再次证明了北京的“恐吓”政策，呼吁世界不应坐视中国的霸凌行为，任其为所欲为继续下去。他讲话中特别指出了中国在与印度、越南、不丹及日本领土争端。

王毅在周四的致辞中表示，作为世界最重要的双边关系之一，中美关系有待发出更多积极信息，释放更多的正能量。双方关系不能强行脱钩。彼此不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。

就如何推动走出双方目前的关系困境、重回正轨王毅提出了三点建议，包括激活和开放所有对话渠道、梳理和商定双方交往的清单，以及中美聚焦和展开抗疫合作。