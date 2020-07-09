王毅向美国伸出橄榄枝？

中美关系严重对峙，如果说中国外交部长王毅的发言人赵立坚让人感觉比较“横”，比如9日他还抨击美国国务卿蓬佩奥对中国“抹黑攻击”，“散播政治病毒”，8日针对美国FBI批评中国开展“猎狐行动”胁迫在美华人的说法，赵立坚一口怼过去：“别以为中国安全部门是吃素的!” 他的部长王毅却令人意想不到一改常态，称无意与美国全面对抗，似乎伸出了橄榄枝。

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7月9日，王毅在中国公共外交协会主办的视频论坛上称：“中美关系这对世界上最重要的双边关系之一，也面临建交以来最严重的挑战”，承认形势严峻，王毅当然先把这结果归咎于美方“意识形态的偏见”，“把中国渲染成对手甚至敌人”，然后带有劝告的语气：“中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道”，王毅特别强调：“5000年文明孕育的中国从来没有侵略扩张的基因” ，南海军事化是什么意思？不管了，王毅说道这种地步大概让美国放心的意思。

接下来，王毅称：“中国从来无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗”，那么，美国也不能“肆无忌惮地干涉中国内政”。“干涉内政”，是中国的挡箭牌，凡来自外国的批评，都会被指为干涉内政；凡中国人与不合中国政府脾胃的外国人合作，可能冒着被指为“勾结外国势力”的风险，在香港，现在成了一条罪。

再接下来，王毅使用了美国副总统彭斯去年十月对华讲话的某种语气，谈“中美两国二战时曾是并肩作战的盟友”，王毅没有补充一句，中华人民共和国迟至1949年才成立。王毅也强调了两国七十年代建交，彭斯讲话谈到美中历史友谊，更着重谈到美国愿意帮助中国沿着邓小平指出的改革开放路线走下去，一步步与世界接轨，但是彭斯的结论是，中国最终让美国失望了，习近平的中国背离了邓的意图，越来越专制，而且要输出中国专制模式。

王毅讲话的重点引出来了：有人说中美关系已回不到过去，“但不意味着可以无视历史另起炉灶，更不意味着可以不顾实际强行脱钩。”，美国要与脱钩论甚嚣尘上，王毅是不赞成的，怎么办？应该“与时俱进”，王毅在这里搬出来习近平从前讲过的一句话：

“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏”! 可是关系坏到如今这种地步，怎么才不要更坏？王毅有三点建议：

一是“激活和开放所有对话渠道”，同时他敲打美方不要沉湎于宣泄和“麦卡锡式的偏执”，他劝美国不要对中国“无端猜忌”，“杯弓蛇影”，要有“自信”，“开放和包容”，这个激活所有对话渠道是什么呢？“恢复和重启各层级、各领域的对话机制”，“任何问题都可以拿到桌面上谈，任何分歧都可以通过对话寻求妥善处理”。

应该说王毅的这一建议比较开放，是真心的吗？美中关系为什么走到这种地步，明明就是重大问题都不能谈，一谈就是“干涉中国内政”，遑论任何问题都可以谈! 比如香港问题。中国要为香港强行立法之际，美方发出了多少次呼吁或者说警告，希望中方不要走得太远，仅仅遵守自己向港人，向全世界所承诺的一国两制就好，但中国践踏了自己的承诺，强行替港人立法，破坏了香港独立的司法地位，香港图书馆的民主人士的书籍被撤下，寒蝉效应开始发作，一些人害怕因言入罪了，白色恐怖就这样开始在这个中国大地上一个角落的唯一的自由世界蔓延，你还要美国跟你谈什么？中国的信用何在？

王毅提出的第二点是“梳理和商定交往的清单”，他认为可形成三份清单：第一份是合作清单；第二份是对话清单；第三份是管控清单，“尽可能减少对两国关系的冲击和破坏”。第三点的核心意思是中国愿意帮助美方抗疫，“共同挽救世界上更多的生命”。

作为外长，王毅再清楚不过，中方在香港问题上的背弃让文明世界不寒而栗，东方明珠正在黯淡，自由的港人正在设法逃亡，除英国愿意为300万港人开辟获得英国公民的通道，却被中国驻英大使威胁中方到时候可以不让港人离境，人家要走，还非要逼死不可？澳大利亚也已决定给在澳洲读书的香港学生统统延长五年拘留，随后加入澳籍，美国国会已提出给港人避难的法案，欧盟舆论正在呼吁打开国门，接待港人。

在这种情况下，王毅突然伸出橄榄枝，不管真心如何，至少，北京意识到自己在这个世界上是何其孤立，习近平不知道怎么说出的中美关系只能搞好不能搞坏竟然变得坏上加坏，北京意识到了这是“严重的挑战”；中国在南海演习，引出美国双航母在中国宣示的海域演习，美国侦察机连续三次逼近中国，距离广东只有几十公里。

这意味着什么，不少观察家指出，这意味着中国正在加速走在变成美国敌人的大路上。如果王毅引述的习近平那句话，习近平还当真，那情况就不是一般的严峻。现实的情形是恰恰反着来。谁把事情做坏到这种程度？

王毅缓和了语气，尽管这是在中国掐住了自由的香港的脖子之后，把自己的人民吓得准备大逃亡的时候，要掉转头来与美国缓和关系？美国会怎么想？

王毅提出的对话清单很笼统，其实，从美国总统、国务卿、国会议员的表述中，美国虽然没有列出对话清单，但意图不言自明，首当其冲香港问题，其次是新疆问题，其次是中国的人权问题，南海问题，然后还有贸易问题。中国真的如王毅所说的愿意坐下来认真谈，而不是像赵立坚只会呛，美国不会拒绝，一个一个谈。

王毅领导的外交部这两年被指在中外关系上建设不足，破坏有余，这与部长本人的领导作风难道毫无关系？现在王部长本人，官媒更喜欢叫做“王国委”，罕见的对美国表现出缓和的姿态，总不是坏事。