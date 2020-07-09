疑似上市公司管理层的士内情欲片网上疯传

疑似香港上市高层与女友在的士内的亲热视频，今早在网络疯传。

两段分别约2分钟及3分钟的情欲的士車內拍摄机短片，今早于网络上疯传，根据苹果日报报道，令网民惊讶之处，其一是肇事男女于的士内旁若无人之情欲行为，其二是经过网民起底后，男主角疑似是上市公司时代中国的管理层。该报向时代中国查询回应传闻，出稿时尚未回覆。

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网上片段显示（https://www.facebook.com/100028785018559/posts/364487524520745/?d=n），7日晚大约9时15分，一对男女登上的士，女的表示前往西边街近般咸道，男的接着前往九龙界限街近书院道。这对男女甫上车20秒即脱下口罩热吻，接下来男乘客更伸手摸女乘客胸部约40秒，更一度伸手进入女乘客白色贴身上衣之内“游走”。其后女乘客更俯首停留于男乘客裤裆位置长达40秒。根据车cam时间显示，整个过程大约4分钟，由晚上9时15分至19分左右，然后女乘客似乎准备下车，片段亦到此为止。

报道引述连登讨论区网民报称，涉事男乘客疑似是时代中国的CFO，片段男主角容貎与该上市公司CFO出席记者会的照片比较，的确非常相似。

时代中国为香港上市的内房企业，市值接近300亿元。