美国下令制裁新疆党委书记陈全国等四名高官

美国下令对新疆维吾尔自治区四名负责人实施制裁，包括中共政治局委员、新疆党委书记陈全国，以及新疆负责政法及公安的其他高官。

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星期四，美国国务院与财政部根据『全球马格尼茨基人权问责法』分别公布了针对中共新疆最高官员以及新疆公安厅的制裁措施。美国国务卿蓬佩奥表示，鉴于新疆当局对维吾尔人以及其他少数民族人权的恐怖而系统的践踏，美国将拒绝这几位新疆负责人以及他们家人入境美国。

其他制裁措施尚未公布进一步的细节，美国制裁的四人中首要的是中共在新疆的第一把手陈全国，他被美国视为是中共迫害新疆穆斯林政策的铁腕人物。

其次是曾任新疆自治区党委副书记，政法委书记，现任新疆人大常委会副主任的朱海仑。

另一位是王明山，现任新疆维吾尔自治区政府副主席，自治区党委政法委副书记，自治区公安厅党委书记、厅长、督察长。

以及现任新疆维吾尔自治区公安厅党委书记霍留军。

一直以来，美国揭露中国政府在新疆大规模侵犯人权，其主要受害者是维吾尔以及其他穆斯林。

一些人权组织指责中国政府在新疆至少集中关押了百万穆斯林，他们指责这是“政治灌输集中营”，但是北京否认这一数据，指称这是一种“职业培训中心”，旨在培训当地人找到合适的职业，从而远离极端思潮以及恐怖主义。

位于美国的詹姆斯敦基金会日前发表阿德里安·曾茨的报告指出，中国似乎是在“大规模血统-人种控制战略”背景下在新疆针对少数民族实施强制性的节育政策。

美国政府6月29日呼吁中国立即停止在新疆施行强制性绝育手术。美国国务卿蓬佩奥在发表的文告中声明指出，根据一份研究报告，中国共产党在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施强制性绝育手术、强制性堕胎，美国希望中国共产党立即停止这一恐怖的做法。