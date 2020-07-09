首尔市长朴元淳遗体被找到 警方初步判定自杀

韩国首尔市长朴元淳9日下午与女儿通话后失联，警方获报后展开约7小时搜索，在北岳山一带寻获朴元淳遗体，初步判定为自杀， 警方正着手调查确切死因及来龙去脉。

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路透社援引韩国警方向媒体表示，没有任何迹象显示朴元淳是他杀而死。

《中央社》援引韩联社报导，朴元淳的女儿在韩国时间9日下午5时17分左右因父亲失联报警，警方获报后从最后发现朴元淳身影的北岳山一带开始进行搜索，10日凌晨零时20分左右在通称北大门的肃靖门附近发现成上吊姿态的朴元淳遗体，初步判断为自杀。

朴元淳遗体将送往首尔大学医院，警方将着手调查朴元淳的死因及事发经过。

首尔市政府在9日上午10时40分许发出公告，表示朴元淳因“不得已原因”取消当日所有行程，市府表示，朴元淳是以身体不适为由请假。

根据监视器画面，一身深色装扮的朴元淳9日上午10时44分左右离开位于钟路区的市长官邸，之后约在10时53分左右被成均馆大学后门卧龙公园的监视器捕捉到身影。

据报导，朴元淳离开官邸前，留下类似遗书的文字，但警方未证实是否真为遗书。 朴元淳外出的装扮看似要去登山，平常就有登山习惯的朴元淳，在2011年曾花49天纵走多座山脉连接而成的白头大干，过程中下定决心出战首尔市长补选。

警方共出动770多名人力、6台装有夜间热感应器的无人机、9只搜救犬，花费约7小时才找到朴元淳遗体。

朴元淳下午传出失联消息后，媒体报导，朴元淳的前秘书A某8日晚间才刚向警方指控朴元淳利用职务对她性骚扰，并表示“还有很多受害者”。 A某表示因害怕朴元淳，所以一直不敢声张，但她日前辞职并前往精神科接受治疗，过程中下定决心向警方说出这件事。 警方尚未确定A某陈述是否属实，也无法确定朴元淳是否知道自己遭告发，是否因此轻生。不过，因嫌疑人已死亡，检方将以“无公诉权”由，就此案进行不起诉处分。