香港衰运连连继恶法实施后新冠病毒第三波爆发

香港卫生防护中心公布，香港7日新增14例新冠肺炎确诊病例，其中9例为本地个案，当中5例感染源不明，而且还出现首起安养院疫情，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，香港已经出现第三波爆发。她并形容，香港疫情差不多已经失守了。到了昨天（8日），疫情继续扩大，截止8日下午衞生防护中心录得24宗确诊，当中19宗属本地感染，另有4宗初步确诊。据悉今日下午4时后，本港再多8宗确诊，其中4宗是本地感染。

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此外，在卫生防护中心公布上述数字之后，晚上再新增至少2宗初步确诊个案，均是爆疫的慈云山港泰护老院的院友，已送玛丽医院治疗。

香港至少已有10家中小学校恐爆发疫情而自行决定停课，尽管当局并未发出停课指引；而有食肆亦较政府的指引更为严谨，宣布关门清洁三天至一个星期，而政府则仍在犹豫是否考虑收紧限聚令。

而8日下午4时前录得的本地感染确诊个案中，慈云山港泰护老院感染群组占8宗个案，包括4名院友及4名员工，群组累计增至9人中招，衞生防护中心仍然未弄清是院友、家属抑或职员“播毒”，但发现港泰职员集中住在附近的慈华里5号、万年戏院大厦、高美楼及彩福邨彩欢楼，已安排他们接受检疫。

另外，再多6人与油麻地新发茶餐厅或坪石邨彬记粥面饮食有关，累计“茶餐厅群组”增至12名患者，当中1名患者于鲗鱼涌华兰中心百佳旗下的超市Food Le Parc寿司档工作。群组患者同样主要居于东九龙，2名患者居彩辉邨彩华楼；黄大仙竹园南邨、钻石山凤德邨碧凤楼各1名患者。另外1人居葵芳邨葵喜楼。

其余5宗本地个案源头不明，包括一名于病毒潜伏期间去过两间酒店的男拔家长。另有5宗为输入个案，目前全港累计增至1,324宗。而今天19宗本地个案里，只有4名患者并非居于东九龙。

甚受大陆旅客喜爱光顾的澳洲牛奶公司决定较政府更前一步，由今天9日起暂停营业两星期，直到本月23日才重新启市，以保障食客及员工安全。至于有员工家属染上新冠状病毒的将军澳彩明邨“谭仔云南米线”，晚上在官方Facebook发表声明，决定即时关闭该分店，停业3天全面消毒。

香港超级市场百佳表示，涉事的Food Le Parc8日起暂停营业3天，并会为寿司柜位及全店再次彻底清洁和消毒所有设备、工作设施和地面。店内所有未预先包装的新鲜食品已即时弃掉。该店所有原有的员工将根据政府指引在家隔离14天。

而由于第三波疫情的爆发下，有部分个案涉及学生、教职员或学生家人染疫，至少已有10家中小学自行决定关校停课；而演艺学院亦有一名学生确诊。