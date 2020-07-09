马克龙定案：巴黎圣母院尖塔将按原样重建

被烧毁的巴黎圣母院尖塔将按原样重建。在大火席卷教堂15个月之后，法国总统马克龙周四做出抉择，定于2024年恢复巴黎圣母院昔日风采。

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法新社消息，爱丽舍宫周四晚发出公告称，在国家遗产和建筑委员会（CNPA）召集当选委员及专家举行会议后，马克龙批准了总建筑师菲利普·维伦纽夫（Philippe Villeneuve）提出的圣母院尖塔修复计划，该计划主张按原样重建在大火中烧毁的尖塔并修复教堂内部。

在圣母院火灾发生后，马克龙曾提出为圣母院修建现代风格的尖塔的设想，马克龙的提议激发许多建筑师的奇思妙想，甚至有建筑师提出玻璃尖塔构想。

建筑师维伦纽夫则一直坚持以19世纪Viollet-le-Duc的哥特式风格重建尖塔，他表示，他的方案可以保证尖塔在马克龙所希望5年内完成重建。

法国国家遗产和建筑委员会经4小时的讨论会议一致批准了上述方案。

此前，法国新任文化部长巴舍洛表示，被烧毁的巴黎圣母院尖塔按原样重建已经取得“广泛共识”。

巴黎圣母院在去年4月15日遭遇大火，整体建筑损毁严重，大部分顶部被烧毁，塔尖在大火中倒塌。马克龙表示希望用5年时间重建巴黎圣母院，在2024年使圣母院恢复昔日光彩，以迎接当年巴黎奥运。