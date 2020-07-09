709五周年王全璋自辩词网络公开：所有冤假错案必须被平反

本周四是2015年“709大抓捕”5周年，作为当事人之一，中国著名维权律师王全璋案件的自辩词部分内容于近日流传网络，内容包括他被捕至关押受审的经过。王全璋认为，当局在一审和二审的程序有严重违法，形容当局将执业律师正常执业过程，视作颠覆国家政权是骇人听闻。

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据香港电台报道，王全璋的自辩词中列举出其被失踪和被捕期间的遭遇，包括经历10多次审讯，认为当局多次违反法律原则，例如自己在“建三江拘留所事件”，已因“扰乱公共场所秩序”被训诫，但天津警方调查涉嫌颠覆国家政权时，仍将事件列为他的罪行之一。

王全璋提到，被关押期间，遇到多类型的冤假错案受害者，情况令人伤感，希望这些案件获平反，中国的宪法和法律能保障人民最低的自由和权利。他写道，“中国律师和人权捍卫者没有更高的要求，不是要星星和月亮，只是需要阳光、空气和水，只是希望这些司法者能遵守他们制定和公开宣扬、竭力鼓吹的法律；只是希望中国宪法和法律上人民的最低的自由和最低的权能得到真正的保障。”

自辩词称，“那些冤假错案的制造者们，一方面宣称把权力关进制度的笼子，一方面又把致力于将权力关进笼子的人关进权力的笼子；一方面宣称让人民在案件中感受到公平正义，一方面又竭尽一切可能掩盖真相，秘密审判；一方面不得不更正一些冤假错案，一方面又在肆无忌惮地制造新的冤假错案；一方面声称以人民为中心，一方面又把人民排除在司法的核心进程之外；那些把人民挂在嘴上、踩在脚下的人，有一天终会发现：把人权律师、人权捍卫者打倒，这个社会并不会因此而更稳定，有一天终会发现：你们也是人，你们也需要人权，也需要人权律师。”

文章称，“我在被羁押期间遇到了更多类型的冤假错案的受害者，这些人许多是曾经信奉闷声发大财，对人权、对冤假错案不闻不问的企业家、亿万富翁、香港商人；也有一些‘指定居所监视居住遭遇痛苦审讯’的受害者（过去叫双规，现在叫留置），包括政法委书记、市长、区委书记、国务院的干部甚至公安局长，这些人曾经是权力机器的一部分，似乎永远不会想到自己会成为权力机器的目标，他们的遭遇既充满讽刺，又令人感伤。”

王全璋强调，未有透过成立境外公司支持法轮功的案件，亦没有收取美国民主基金会的资助。他质疑调查他案件的警员，涉及徇私枉法、侮辱和迫供等。他还向支持者表达谢意，并称，“在漫长的近五年的岁月裡，我的案件得到了全球持续而强烈的关注和声援，那些人权团体、律师组织、国际政要、自由媒体、广大网友们，感谢你们一路相助。”

王全璋表示，“愿每一个中国人能够免于冤假错案的降临，免于权力机器任意的蹂躏，免于政治和司法巧立名目的迫害...愿个案公正、个体自由和个人的尊严降临中国。 ”