借鉴伊朗经验：中国国有银行正筹备应对美国制裁

路透社7月9日引述来自五家中国国有金融机构的消息人士称，中国的国有银行正在修改应急计划，或借鉴伊朗经验，应对美国立法制裁实施香港国安法的官员以及为其提供服务的银行。其中提到在香港出现挤兑的可能性。

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路透引述两位消息人士表示，在中国银行和中国工商银行”的最坏情境预测下，银行正在考虑美元的来源被切断或者无法进行美元清算的可能性。

香港世强律师事务所专门研究“制裁和反洗钱”的律师唐宁凯(Nick Turner)表示，这项法案中的一些举措，可以解读为阻止一家银行，通过美国的机构，进行一些美元交易清算，但与美国国会其他的制裁法案不同，该法案没有具体的条款授权这样做，”

路透社引述第三位消息人士称，中国农业银行正在考虑的“较温和情境”预测中，包括，银行将需要设法解决“被美国列入黑名单的客户”的问题，特别是那些面临突然失去“流动性”的客户。

其中一位消息人士称，中国银行的最坏情境预测还设想，如果客户担心其美元储备耗尽，中国银行香港分行，可能会出现挤兑。该消息人士还透露，中国银行也在研究伊朗银行的经验。自1979年伊斯兰革命以来，伊朗的银行不时受到美国制裁的打击。

美国参众两院通过了一项针对“破坏香港自治官员”的法案，其中可能连带制裁向这些人提供服务的银行。中国多家银行正在筹备应对计划，可能借鉴伊朗的经验。

该法案将在特朗普签署后生效。届时遭到制裁的银行或金融机构，可能面临被切断美元来源和无法用美元清算的困境。美元是国际支付和央行储备的主要全球货币。

由于该计划的保密性，几位消息人士都拒绝透露姓名。中国银行，工商银行和农业银行，都没有立即回复置评请求。