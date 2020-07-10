台湾成为港人移民首选台港服务交流办9日接700多查询求助

国安法阴影下，港人移民首选之地是台湾。

根据外交政策（Foreign Policy）对香港进行的一次民调显示，国安法利刃下的港人移民潮似已酝酿之中，港人大多数以台湾作为下一个安居之所的首选。在此同时，台湾蔡英文总统提出的“香港人道援助关怀行动专案”所成立台港服务交流办公室，从7月1日正式运作至昨日第九天，已接获700多个电话与电邮求助，查询包括移民、定居、投资、就学等事宜。陆委会相信，查询急增与港版国安法实施有关，政府会持续观察以调配资源。

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外交政策的报道指出，国安法实施前后，香港人移民已成为热门的话题，但港人所讲的移民潮到底有多认真？一旦移民，何去何从？

外交政策为此而进行了一项 Survey Sampling International（Dynata）网上民调，在6月22日至26日之内，一共有890个香港市民接受这次民调。这次民调与香港民意研究所最近所做的港人身份认同所采用的人口统计学样本基本相符。

问卷明确问到港人到底对移民问题有多认真。结果发现有大约五成受访者正认真正地考虑移民，而在这群认真考虑移民的港人当中，他们被问到会选择那个目的地。调查结果显示，有大约三成（最多人）选取台湾，其次是加拿大、澳洲、中国大陆、英国、日本、新加坡和美国。

报道指出，有12%的受访者，选取中国大陆作为移民首选，他们大多数都是年纪老迈而且认同香港亲共的政党。

成为最多港人移民首选的台湾，台港服务交流办公室从7月1日正式运作至昨日第九天，已接获700多个电话与电邮查询和求助。

蔡英文5月指示因应港版国安法，台湾会向港人提供必要协助，台港策进会旗下台港服务交流办公室本月1日正式营运，专线电话（02）2700-3199、2397-1088。台港交流办设主任、副主任各一人，提供港人来台就学、就业、投资创业、移民定居等谘询；同时在兼顾国家安全前提下，处理港人人道援助及关怀事宜。

办公室营运首日就接获超过180通电话与邮件，从台湾或香港打来的都有，多数是一般谘询，包括投资移民、开放入境资格与来台就业等，也有询问有关政治援助的《香港澳门关系条例》第18条。陆委会又表示，赴港台人或台商若遭遇问题，也可向台驻港办事处设置的24小时紧急电话：61439012寻求协助；台湾驻澳门办事处急难救助电话为853-66872557。

此外，港版国安法施行细则公布后，台湾派驻香港政府官员的人身安全令人堪忧，也有许多在港台人对安全感到疑虑。蔡英文已指示国安团队及相关部门，此事若对台湾造成伤害或有不合理现象，会考虑采取反制措施。

对于台湾人、公务员赴港风险提高，是否限制规范会增加？行政院发言人丁怡铭上午出席行政院会会后记者会受访时表示，公务员赴港本来就有内部规定，港版国安法订定后，相关赴港的提醒、指导或是限制规范，会再与陆委会进行必要讨论。

丁怡铭并提到，台港服务交流办公室已经成立，会以个案方式处理，让在台港人都受到某程度协助，政府不会公布协助内容，否则会影响到需要帮助的港人生活。