向中国出卖情报 两名法国前特工以叛国罪入狱

两名法国前特工被控向中国出卖情报，法国重罪法庭以叛国罪分别判处两人8年至12年徒刑。审判过程不公开，此类审判在法国极其罕见。

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两名男子都是法国国防部直接领导的法国对外安全局(DGSE)前特工，法国对外安全局被视为是法国最神秘的特工机构。两名被告曾同在反间谍部门工作。星期五，两人被判定的罪名是：“向外国出卖情报”、“损害国家基本利益”、“与外国暗中勾结”。

皮埃尔-玛丽 H(Pierre-Marie H)，现年69岁，前国防部公务员，非军人，被判处12年徒刑，检察院之前求刑15年，15年是叛国罪最高年限。皮埃尔-玛丽的妻子同时被判处四年徒刑，缓刑两年。

亨利 M(Henri M)现年73岁，职业军人，在中国度过部分人生。被判处8年徒刑，检察院曾求刑10年。

重罪法庭全由职业法官组成，同时宣布剥夺以上三人公民权10年。

涉案相关信息透露的极少。公诉人星期一在开始审判前声明：“这是一起涉及外国强权渗透法国情报机关的大案”。随后要求重罪法庭闭门审判，法庭同意闭门审判。重罪法庭庭长解释闭门审判的理由：既保护见证人，同时阻止涉及有关国家防卫的信息外泄。

此案已持续几年。两名前特工被立案调查后，于2017年12月被临时拘押。两人当时已经退休。

20年前，亨利 M被法国对外安全局任命为驻北京官方代表，但被发现与法国驻中国大使馆一名中国女翻译有亲密关系后于1998年召回法国。过了几年，亨利 M退休后，于2003年重新返回中国，并与前述女翻译结婚。

皮埃尔-玛丽 H从未有过派驻外国的经历，他在印度洋一座岛屿上与一名中国情报人员接触后，在苏黎世机场被逮捕，当时身上带着大量现金。

公诉人周一强调，这是一次极其罕见的审判，从控诉罪名到被告身份，以及预防期，都极为罕见。