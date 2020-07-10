哈萨克斯坦否认更致命病毒传播 指中国报“假新闻”

哈萨克斯坦周五否认中国大使馆的说法，即一种比2019新冠病毒（Covid-19）更致命的新病毒正在中亚这个国家的多个地区传播。法新社消息，世界卫生组织周五就此表示，正在釐清哈萨克近期肺炎案例与2019新型冠状病毒疾病的关联，虽然预计许多肺炎病例将被诊断为2019冠状病毒疾病，但目前保持“开放态度”。

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中国驻哈萨克斯坦大使馆近日发出公告，提醒在当地的中国公民防范不明肺炎，声称据哈萨克斯坦传媒报道，上半年当地不明肺炎已导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中包括中国公民，死亡率远高于新冠肺炎。不过哈萨克斯坦予以否认，指中国传媒的报道“是假新闻”。

世界卫生组织周五表示，正在“密切关注”哈萨克斯坦的疫情，并“与当局合作进行调查”。世卫组织（WHO）突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）周五在日内瓦举行的线上记者会表示，关于哈萨克斯坦出现的肺炎病例，世卫正在关注检测作法和品质，以确保检测结果正确。

莱恩说明，世卫正与哈萨克斯坦政府合作，包括检视病例影像，将以确定这些肺炎病例是否与2019冠状病毒疾病存在关联。他进一步表示，尽管世卫预计哈萨克斯坦的许多肺炎病例将被诊断为2019冠状病毒病例，但目前持开放态度。

哈萨克斯坦上周再次启动限制措施，以应对冠状病毒病例激增。截至到周五，哈萨克斯坦累计确诊感染57,747例，264例死亡。不过，哈萨克斯坦与其中亚邻国一样，被指隐瞒疫情的规模。