国际反击港版国安法一览

北京强加的港版国际法在抗议声中施行，就目前而言，已有数个国家已经采取了初步措施或者准备采取反击措施，北京则警告这是”干涉内政“。

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澳大利亚

澳大利亚总理莫里斯周四宣布，将把大约一万名生活在澳大利亚的香港人的护照延长五年，”五年之后，将可变成常驻居民“。

澳大利亚同时宣布，“鉴于香港发生了根本性的变化“，澳大利亚决定中止与香港之间的引渡条约。

澳大利亚外交部同时向生活在香港的侨民发出警告，他们将冒着被中国当局任意拘押的风险，因为港版国安法解释幅度非常宽泛。

英国

伦敦决定兑现历史承诺，增加三百万港人的居英权，并为这些港人最终获得英国公民权铺路。

英国政府为此将改变英国海外护照的使用条件使其更有利于港人，使得持有这一护照者以及他们的家人可以在英国生活、工作，经过一段时间后可以加入英国国籍。

法国

法国外交部长勒德里昂周三宣布，法国准备在”适当时机“公布针对港版国安法的反击措施，法国外长并未说明更多细节，但他补充说，法国可能会与其他欧盟成员国协调行动。

美国

美国国会7月2日通过『香港自治法』，该法规定，将对实施港版国安法的香港及中国大陆高官进行制裁，同时将对资助实施这一法律的金融机构进行制裁。

美国这一法律目前在等待特朗普总统签字。特朗普签字后将正式生效。

加拿大

加拿大7月3日宣布中止与香港的引渡法，同时中止向香港出口敏感的军事物资。

台湾

台湾总统蔡英文周二警告，如果北京强加的港版国安法有损台湾，台湾将通过法案予以反击。