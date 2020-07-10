德国就港版国安法召见中国大使

被批评在港版国安法一事上态度暧昧的德国当局开始行动。根据法新社报道，德国外交部周五“邀请”中国驻柏林大使到外交部就香港问题“谈话”。

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目前尚无更具体的细节披露出来，据报道，与中国大使谈话的是负责外交的国务秘书。就北京强加香港一部国家安全法一事，德国外交部事后表示，“德国政府与欧盟伙伴一道，已多次表达过严重关切。”

北京上周取代香港通过港区国安法，此法对准的目标是“颠覆国家政权”、“分裂国家”，“恐怖活动”以及“勾结外国势力”，被视为是香港1997年回归中国以来北京采取的最极端最激烈的做法。法条一出，引起国际社会抗议，普遍认为这一国安法专为报复去年香港爆发的大规模反送中运动而设置。

美国、英国，澳大利亚、加拿大随后采取具体的反击措施，但欧洲联盟的态度被指太过温和，尤其欧盟轮值主席国德国的态度受到本国舆论和欧洲舆论的批评，也让香港人感到失望。有批评指，德国与中国一直存在着密切的经济关系，德国因商业利益不愿大声谴责中国

根据德国之声报道，德国外长卡伦鲍尔日前在美国与欧盟合办的论坛上，在主持人直接问到德国是否会给香港政治难民提供庇护时，这位外长有意避开话题。关于中国人权问题，这位外长解释：“虽然德国可能不是一直都是说话最大声的一个，但是在幕后跟中国讨论人权。”

周五德国外交部“邀请”中国大使就香港问题，虽然具体细节没有公开，有分析人士称，德国政府召见中国大使，应被视为柏林在香港国安法问题上开始向北京发出信号。

法国外长勒德里昂周三表示，法国准备在适当时机采取措施反击港版国安法，在遭到中方抗议后，法国外长无视中方反应，周四再次明确态度，将联合欧盟，一起采取措施，反击港版国安法。

英国《金融时报》周四报道称，法国和德国正推动欧盟采取措施，以就北京实施香港国安法作出回应，包括促使欧盟禁止向香港出口催泪弹及橡胶子弹等警用装备、为逃避迫害的香港政治活动人士提供长期庇护，以及为更多香港学生提供奖学金等。