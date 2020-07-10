法国汉学家白夏及其他国际学者联合在法国世界报发表文章，呼吁“法国和欧盟必须加大对中国人权律师的支持”。

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法国世界报周五在论坛版面刊出法国国家科研中心终身主任研究员、汉学家白夏、国际人权服务（ISHR）亚洲项目经理Raphaël Viana David等人联合署名的文章，呼吁“法国和欧盟必须加大对中国人权律师的支持”。

文章写道，维权运动诞生于农民工孙志刚去世的2003年。从1989年民主运动的镇压中汲取了教训的律师们，帮助农民、工人、受到政权迫害的城市居民们，在宪法和条约的基础上，在法庭上捍卫自己的权利。律师们意识到建立组织会有风险，因此在互联网上组成了非正式的网络，滥权的受害者们毫不犹豫地求助于他们。

很快，当局就开始骚扰参与该运动的律师，撤销他们的执照或者是绑架他们。但是，对他们的镇压达到顶峰，是在习近平上台之后。 对于习近平来说，党必须控制整个社会，并禁止任何自治运动的出现。 2013年起，通过对新公民运动的创始人许志勇律师定罪，习近平发起了针对公民社会的进攻，并于2015年7月9日对维权律师发起了大逮捕行动。随后，尽管形式有所变化，但当局对中国人权律师的镇压规模并未改变。

文章继续写道，律师和维权人士在记录中国侵犯人权的行为中起着至关重要的作用。多亏了他们，我们才能在国际舞台上揭露这些行为。 面对对他们镇压的范围之大程度之深，国际社会必须加倍努力。

文章呼吁，法国必须或者是与欧洲伙伴一起，在联合国的框架下，加强对人权律师们的支持。 在安全的地方会见，提供资金支持或观察审判。除了公开声明，欧洲外交官还可以使用“欧盟人权捍卫者指导方针”中详述的各种措施来为中国人权律师提供支持。