波音提前完成“阿帕奇”与“支奴干”直升机交付 印度抗中实力增强

波音印度分公司周五推文证实，22架AH-64E“阿帕奇”武装直升机和15架CH-47F“支奴干”重型运输直升机交付印度空军的任务已经完成。中印边境紧张后，印度曾要求波音提早交付采购的武器。

广告 继续浏览后续

《中央社》消息，在印度获得“阿帕奇”武装直升机和“支奴干”重型运输直升机后，印度军方在高海拔地区的攻击能力和运输能力将大为增强，有助于印度对抗中国在边境的军事部署。

消息称，波音印度分公司周五推文说，很高兴与印度空军成为合作伙伴，“我们很高兴完成了交付印度22架AH-64E“阿帕奇”武装直升机和15架CH-47F“支奴干”重型运输直升机的任务”。

由于阿帕奇直升机是目前世界上攻击火力最强大的全天候攻击直升机之一，且拥有在山区作战的战绩；而“支奴干”重型运输直升机可在高海拔地区运输部队和装备，印度在取得这些军事直升机后，更强化应付中印边境的突发状况的能力，并取得武力优势。

印度国防部是在2015年9月批准采购22架“阿帕奇”武装直升机及15架“支奴干”重型运输直升机，总金额约30亿美元，主要是用来回应中国和巴基斯坦不断扩充武装实力以及未来可能同时与中国和巴基斯坦双线作战的需求。

印度与中国5月初爆发两军在拉达克与锡金冲突后，双方持续在拉达克对峙迄今，并于6月15日发生冲突，造成20名印度军人死亡，中印关系陷入紧张，印度政府随即要求各武器系统供应商提早交付已采购的武器装备。

波音公司响应印度总理莫迪推动的“来印度制造”（Make in India）政策，特别与印度的合作伙伴，建造阿帕奇直升机的部分机身，并与印度塔塔集团（Tata）合资在海得拉巴（Hyderabad）设立合资公司塔塔波音公司（Tata Boeing），制造阿帕奇的完整机身。

波音印度分公司在声明中提到，波音在今年3月把最后5架“支奴干”重型运输直升机移交给印度空军，并在周五把最后5架阿帕奇直升机移交给印度空军。

此外，波音正以“超级大黄蜂”（F/A-18）战斗机积极争取印度空军高达180亿美元的114架战机订单，并承诺“在印度制造”。