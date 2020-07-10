特朗普：美中关系严重受损 暂不考虑第二阶段贸易协议

美国总统特朗普周五在谈到新冠病毒危机时表示，美国与中国的关系已“严重受损”，特朗普称，目前不考虑美中第二阶段贸易协议。

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法新社消息，特朗普周五搭乘“空军一号”总统专机前往佛罗里达州时，随行记者问及美中第二阶段贸易协议的可能性。特朗普表示，“我现在不考虑这件事”。特朗普还表示，“说实话，我脑子里有很多其他的想法”。

特朗普再次指责中国没有阻止新冠病毒流行。特朗普说，“中国原本可以制止新冠病毒的流行，但中国并没有这样做”。特朗普表示说：“（美国）与中国的关系受到了严重损坏。”

法新社称，2019年底在中国首发的新冠病毒疫情大大加剧了华盛顿和北京之间的紧张关系。特朗普政府指责中国当局没有及时向世界通告疫情，中国对新冠病毒大流行负有责任。

美中于今年1月中旬达成第一阶段贸易协议，随后爆发新冠肺炎大流行，外界一直对美中第一阶段贸易协议的落实有所质疑。根据该协议条款，美国承诺推迟进一步提高关税，而中国承诺在两年内将购买美国产品的数量与2017年相比增加2000亿美元。

尽管特朗普6月下旬时仍坚称，美中贸易协议“完好无损”，但媒体引述中国海关总署报导，美中签署第一阶段贸易协议迄今，中国今年头五个月采购美国产品仅达全年预定目标的19%左右。