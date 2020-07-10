美国会通过香港自治法中资银行已有被拒美元交易最坏打算

香港自治法案由于得到美国国会参众两院的一致通过，特朗普总统毫无否决权力，目前只欠他签署成法。由于该法案除了惩罚剥夺港人自治的官员之后，还将针对与上述官员有生意往来的银行和金融机构，根据路透社报道，中国的国企银行如中国银行和中国工商银行等已有最坏打算，将面对无美元交易的窘境，而中国农业银行正研究如何处理被法案制裁的客户。

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报道引述了来自5间国有金融机构的消息来源指出，有关应变方案是银行自发制定。

根据报道，国有银行亦正制定被禁用美元的后备方案，中行和工行假设在最坏情况下，会被切断美元供应或失去获得美元结算的机会，其中中行曾沙盘推演当客户担心香港分行挤兑美元，该行会出现什么状况。而农行正就可能被美国列入“黑名单”的客户制定解决方案。消息源亦向路透社表示，银行界正参考伊朗同业经验。

消息人士表示，银行是自发研究预备方案，“我们为最差的情况作打算，因不知道未来会发生什么事。”

中国四大银行分别为中国银行、中国工商银行、中国建设银行及中国农业银行，截至2019年，四大银行共有约1兆的美元债务。中国人民银行及中国银行保险监督管理委员会目前未有回覆媒体查询。

香港自治法案制裁对象是中方官员和机构，制裁方法决定权在美国总统，特朗普政府修改后的香港自治法案，规定只会在中方官员受到制裁后，银行知情下与相关官员或机构交易，才会连带制裁银行。

此外，野村发表报告指，总统一旦签署香港自治法，或引发港元联滙问题。报告表示，香港自治法将赋予美国国务卿和美国财政部长90日时间，列出涉嫌违反中英联合声明和香港基本法的外国人和金融机构，并于最多17个月内对其采取制裁措施。

当中最严厉的制裁，是美国可以“禁止任何受美国管辖的外滙交易”，限制香港银行使用美元的反制措施，以回应对港区国安法的不满。野村指一旦发出这项禁令，后果相当严重，甚或有机会严重影响全球金融体系，并增加中美针锋相对的风险。如果牵连到香港的大多数银行禁止使用美元交易和结算，更或引发市场对港元与美元挂钩可持续性的质疑，不利于特朗普连任。

但野村明言，不认为在可预见的将来，联滙机制会被打破，但仍将为增加的负风险做好准备。至于未来几个月，由于中港美紧张局势仍可能持续，故预期港元利率将持轻微下跌。