美国副国务卿访日与日本外长等举行会谈

日本外务大臣茂木敏充，日本时间10日上午与来日本访问的美国副国务卿、朝鲜政策特别代表比根在东京举行了会谈。这是日本首次接受由于新冠病毒感染扩大而拒绝入境国的高官访日，这次访问，是在彻底贯彻预防感染对策的前提下实现的，日本希望以比根的此次来访为新的模式，重启停滞的外交。

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在日本政府的要求下，比根在美国出境和入境日本时都进行了新冠病毒聚合酶键反应（PCR）检测，但是作为外交特例，没有要求比根隔离。

两人见面时没有握手，坐在可以保持一定距离的较大的长桌两旁举行了会谈。

两人围绕朝鲜的核与导弹开发、中国在香港实施涉港《国安法》及中国的军事动向等交换了意见，确认将在朝鲜问题和中国问题上加强合作。

茂木指出：在新型冠状病毒感染症扩大和安全保障环境的变化之中，适应时代的要求，深化日美同盟是很重要的，希望与美国共同努力。

茂木在会谈上强调日美携手，维持与强化自由开放的印度太平洋，比根回应说：美日同盟是日美关系的基石，应尽全力呵护。

鉴于美国总统特朗普建议在8月底于美国召开七国集团峰会，比根说：欢迎安倍总理8月末访美。

比根还与防卫大臣河野太郎举行了会谈。河野说明了日本放弃部署导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”一事，并就中国最近在东海及钓鱼岛周围的动向交换了意见。比根还与国家安全保障局长北村滋等举行了会谈。

比根在结束对韩国的访问后，9日抵达日本，与外务事务次官秋叶刚男共用晚餐并举行会谈。