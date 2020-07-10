英国批准李嘉诚投资10亿英镑打造“香港城”

李嘉诚的和黄集团斥资10亿英镑打造的Convoys Wharf画家笔下一景。

英国首相约翰逊早前宣布为大约300万的香港BN(O)护照持有人提供取得公民身份途径，移民英国遂成为热门话题之际，长实和黄系创办人李嘉诚也计划在英国打造大型房地产项目。长实旗下和记黄埔地产位于英国的超级房地产项目Convoys Wharf上月获得英国政府通过，预期投资额约10亿英镑，第一期兴建约456个单位。

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近年来与北京似乎“越行越远”的李嘉诚，去年曾经希望政府当局对反修例运动中抗争的年轻人“网开一面”，从而遭到香港亲共建制派的攻击，左派工联会会长吴秋北更曾经转发指其是“曱甴王”的图片。曱甴（蟑螂）是亲共阵营泛指抗争青年的贬词。而北京早在2015年似乎已经对这位曾经是中南海座上宾的香港首富放弃幻想，党媒人民日报更发表社评表示，“与其挽留不如目送李嘉诚离开”。

中国对英国为300万港人提供居英权一事，多次表达强烈不满，外交部发言人赵立坚最近更冷讽英国一下子接待如此多的港人，有否询问国人的意见。然而，李嘉诚对投资英国打造一个外界视为是“香港城”的兴头并未因此而消退。

根据Convoys Wharf官网显示，和黄于2008年购入有关地段，该地段曾是德普特福德（Deptford）心脏地带，前身为造船厂，现为16.6公顷废弃棕地（废弃或曾污染的工业用地），和黄的重建方案，将令有关地段地再次在德普特福德中扮演中心角色。

Convoys Wharf项目位于伦敦泰晤士河附近，邻近还有新世界的Greenwich、及新鸿基地产的Millharbour Quarter，港资房产林立，犹如一个港资社区。根据壹周刊的报道，在香港1980年代移民潮期间，李嘉诚和及新世界发展创办人郑裕彤看准时机，提前到加拿大发展地产项目“万博豪园”，对象为移民加国的港人，更于中环设置售楼处，未知是次的Convoys Wharf是否亦以港人为目标。

Convoys Wharf地盘面积约174.24万平方呎，相等于近9个维多利亚公园，预计可提供3500个单位，其中2000个会以市价出售，数百个会按英国政府要求，以较市价低的价钱，或是共享房产的方式提供给英国公民。除了住宅单位，和记黄埔亦计划兴建酒店、餐厅、商场、办公室及码头。

对处于中美交恶夹缝之中的李嘉诚，根据彭博新闻的一篇文章指出，李已经越来越难同时令中西感到满意，他的商业帝国成为国际企业能否驾驭新冷战的试验品。

文章指出，李嘉诚事业横跨中西，虽然和香港及大陆有密切联系，但旗下最大公司长和收入80%以上都是来自海外能源、基础建设、电讯和港口等敏感行业。港大经济及工商管理学院副教授严正认为，李嘉诚尝试达致微妙平衡，不希望西方国家认为他和中国有密切联系。

然而彭博的文章认为，这种平衡近年被打破，以色列及澳洲先后拒绝长和参与当地基建，而自中国国家主席习近平于2013年上任后，李嘉诚和大陆掌权者的关系似乎已经减弱，中国官媒更因为他将长和注册地由香港转到开曼群岛，质疑他对中国是否忠诚。去年香港爆发反修例示威，李嘉诚先以“黄台之瓜，何堪再摘”回应，其后又表示希望年轻人能体谅大局，执政者亦都能对未来主人翁网开一面，也再次引起官媒的愤怒，但香港的民主支持者却因为李嘉诚可能与他们站在同一阵线，而去长和旗下店铺消费。