世界人口日：古特雷斯警告新冠疫情对妇女女童影响尤其严重

周六全球在疫情之下迎来“世界人口日”。联合国秘书长古特雷斯在致辞中警告，新冠疫情对妇女和女童的影响尤其严重，“如果封锁措施持续六个月且保健服务因此中断，中低收入国家将有4700万妇女无法获得现代避孕药具，从而使700万人意外怀孕。预计还会出现大约3100万起性别暴力案件。”

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古特雷斯表示，“每年都有数百万女童因有害习俗而受到身心伤害”，联合国人口基金最近发布的《2020年世界人口状况》报告显示，“今年将有400多万女童遭到生殖器切割，1200万女童被迫结婚。疫情造成的封锁将使情况进一步恶化。”

古特雷斯表示，“几十年的经验和研究表明，只要采取自下而上的方式，消除具有性别偏见的规范和态度，就可以实现变革。”国际社会已经承诺“确保到2030年普及性健康和生殖健康服务，消除未得到满足的避孕需求，并结束一切形式的暴力侵害妇女和女童行为”，这一领域的进展决不能因疫情而付诸东流。

人口基金执行主任卡内姆强调，女性有权决定自己“是否怀孕，以及怀孕的时间和频次”。该项权利在1994年开罗国际人口与发展会议上得到确认，然而尽管世界在过去的25年间取得了显著进展，但实现开罗会议的承诺仍然任重道远，仍然有太多的女性无法充分享有属于她们的权利。

卡内姆表示，“全球有超过2亿妇女或是女童想要推迟或避免怀孕却无法实现”，这迫使一些女性转而寻求不安全的地下流产，使女童因遭到羞辱而失学，甚至面临生命危险，卡内姆强调必须立即采取行动，“这事关人类的未来。”

人口基金驻印度代表玛塔维尔（Argentina Matavel）表示，重男轻女等行为表明，“女性甚至在出生前就面临歧视”，系统性的权力侵犯在女性的一生之中持续不断，这既阻碍了女性充分实现潜能，也使社会蒙受损失。