中国病毒专家揭露 北京早知新冠疫情人传人

世卫组织两名专家前往中国调查新冠病毒起源之际，中国逃亡美国的病毒学家阎丽梦向美国媒体揭露中国政府掩盖新冠疫情。

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阎丽梦是香港大学公共卫生学院传染病研究中心的病毒和免疫学专家。她于7月10日接受美国福克斯新闻采访时表示，她在去年年底得知武汉出现新冠病毒后，按照她的主管、世卫组织专家潘烈文(Leo Poon)的要求，开始调查来自中国大陆的类似于萨斯的病例。

12月31日，她经过在中国疾控中心工作的友人证实，中国当时已经发现病毒人传人的情形。但是中国政府不允许任何人公布相关消息，当日她向主管发出警报时，遭受到压力的主管“只是点点头”。一月16日，她再次向主管报告时，后者警告他“不要作声，小心”，还警告她不要触碰红线，否则“我们会有麻烦，我们会消失。”

在武汉疫情爆发的一段时间，北京当局一直不承认存在人传人，直到1月20日，疫情已经严重失控，当局才要求“严控严防”，但疫情已呈蔓延之势，并随着大规模人口流动，向中国其他地区和向世界传播。

阎丽梦称她之所以下决心来到美国，是因为抱着向世人通报真相，让更多人幸免于新冠病毒的信念。她也清楚，如果在中国或者香港披露真相，她会面临被失踪的命运。

阎丽梦在访谈中表示，她于今年4月28日抵达美国，离境仅仅几小时，中国公安就追到她青岛老家，威胁家人。她当时想说服丈夫一起逃亡，但没有成功，现在，她担心自己和家人的安全。

香港大学对福克斯新闻说，阎丽梦博士已不再是该校工作人员。中国驻美使馆发言人则称，不认识阎丽梦其人。