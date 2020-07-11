佛罗里达州疫情反弹 奥兰多迪士尼游乐园重新开放

美国佛罗里达州奥兰多迪士尼世界游乐园在关闭了四个月之后，部分重新开放。而在美国新冠病毒疫情严重的佛罗里达州，过去24小时, 有188人死于新冠肺炎，较上一日增加一倍。美国累计超过321万人确诊。

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周六在新冠病毒疫情依然严峻情况下，佛罗里达州迪士尼乐园周六在奥兰多部分开放。法新社形容，数百人在迪士尼开放的游戏前大排长龙，迪士尼要求所有人预定门票，以控制园内人流。7月的门票已经预订一空。

而在美国新冠病毒疫情严重的佛罗里达州，过去24小时 有188人死于新冠肺炎，较上日多出1倍。

卫生专家表示，全美新冠病毒单日死亡人数下跌两三个月后，随着佛罗里达州和得州的确诊病例急升，预期死亡病例会上升。得克萨斯州，亚利桑那和南卡罗莱纳等疫情严重的州，新增确诊病例数周前开始激增，近日死亡人数也开始攀升。

据专家指出，美国死于新冠病毒的人数从3月中每日20多人增至3月底的数百人，到4月急升至每日数千人。大部分在纽约，新泽西和东北部其他州。死亡病例大幅上升，是因为病毒在人口稠密地区爆发，并快速波及护老院及其他地方的高危群组。目前疫情转到南部和西部州，确诊病例急升。美国累计超过13万人死于疫情。

美国约翰霍普金斯大学的统计，美国至今有超过321万人确诊新型肺炎，13万4千多人死亡。

美国传染病专家福奇说，美国正面临非常严重的问题，目前大概40%到45%的确诊病例并没有出现病征，病毒通过无症状人群传染， 使隔离和追踪在过去数月内明显变得复杂。