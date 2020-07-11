侠女叶钊颖 郝海东的另一半

郝海东叶钊颖夫妇，一个曾经的亚洲第一前锋，一个世界羽坛一姐，离开中国，公开反共，为何？六四31周年日，郝海东宣读建立新中国宣言，在他一旁微笑地看着他发表演讲的妻子叶钊颖呢，仅仅是夫唱妇随？

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一直以来，更多地是听到郝海东的铮铮之音，6月24日，叶钊颖开通推特，支持丈夫，表白心迹，字字句句，掷地有声，原来，这位赫赫有名的羽坛名将对中共的反感其来有自，绝非一时异想天开，有网民发现：“原来叶钊颖是侠女!”

郝海东决定与中共决裂，容易吗？叶钊颖发推说，郝海东宣读反共宣言前那天，她一言不发坐在沙发上。她“知道他面临重大决定。面对那么样大的抉择，面对这么大的一个邪恶的绑架14亿人的体制的政党、政权的压力。思考一晚。第二天写好了遗嘱，告诉郝卫东，你想做什么，你就放心大胆做去吧!”

叶钊颖曾经是全球羽坛一号种子，她为什么能与郝海东一道走上反共之路？她在一则推文解释：“我和丈夫郝海东本可以加入共产党体制，成为体制内的人。但我们最终选择不加入，因为这是一种扼杀人良知的体制。”她还说，“我很小就强烈反感共产党!知道它一直在说谎言! 祸国殃民!”

有报道曾提到，2000年奥运会，叶钊颖进入羽毛球决赛，冠军在望的时候，被领导动员让球，让她伤透了心! 看来，事情没那么简单：“进了国家队，体育界一片黑暗。上梁不正，下梁歪，是体制问题”。“我每次夺得冠军后，党组织总是要求我，面对媒体要首先感谢党。我很反感。”

“我的天赋和勤奋换来了我的辉煌，跟你共产党没有一毛钱关系! 共党就是如此厚颜无耻的抢夺别人的成功!” 许多人对她在巅峰期退了下来大惑不解，她解释：“所以我在状态高峰时退役，不愿继续做替共党涂脂抹粉的工具!”

她还在这篇推文下配发一张图片，上面写着：“爱国不等于爱党，中共不等于中国”

她说：“中国人不是生来就是共产党的奴隶，为啥不能有尊严的生活在地球上呢？国内很多人和我有同样的反共理念，但是他们不敢在国内大声疾呼。那就让我来替你们发声吧：打倒共产党!”

两人当年结婚，在中国传为佳话，叶钊颖近日发推则说，“反共的大义理念，使我与郝海东相知、相恋，走到一起。”“在反共的大义行列中，我们会手牵手，往前走，到永远。”“说句笑话：共产党是我俩的媒人!” 郝海东转发妻子的推：“谢谢你，小叶!”

北京强行推出港版国安法，香港一片肃杀气氛，郝海东7月1日在YouTube向敢于反抗的港人表达“深深的敬意”，他说，“消灭中共，是正义的需要。”他说：“未来自由、文明、法制的国际社会一定没有共产党的位置!”“羽坛小叶”7月3号发声：“宁为自由魂，不做共党奴!......香港人只有继续为自己发声抗共，才能赢得世界正义力量的关注。跟共党比谁命长! 已退无可退，抗共到底。苟活不如有尊严的抗争。也许共党会夺走我们的生命，但共党永远不可能夺走我们自由的意志!”

有网友赞叹：“才女，球打得好，还有思想，还有勇气，不简单!” “新时代，真女性!”