方方：今天之后的武汉，似乎还有一周的雨要下

我惟有努力写作，用更好的作品来回报所有的朋友，也用我最好的生活状态让关爱我的朋友们放心。——方方

广告 继续浏览后续

今天之后的武汉，似乎还有一周的雨要下

文／方方

（来自二湘的十一维空间）

今天的武汉，又是晴天。不过，今天之后，似乎还有一周的雨要下。

很多朋友发来信息，询问武汉是否安全，也询问我是否无恙。真的让人感动。

网上有些视频，显示武汉到处积水，马路淹没，地下通道和地铁站都无法通行。朋友们都担心着。实事求是地说，几年前武汉的确一下大雨就淹得厉害。

但近几年通过强力治理，排水能力大大提升。尽管今年的雨大水多，积水情况却并不算严重。好些以往必淹的道路，都没多少积水。人们看到的那些视频，替武汉人不安，实际大多不是今年的。今年的武汉大街看不到“海”。即便雨势最大时，会有积水，但雨势一小，水即刻就退。下水系统的改造，效果很明显。

武汉人每到夏天都有去江湖看水的习惯。今年长江的水位真是很高，江滩已然淹没，湖泊也都水满。前晚看到汤逊湖附近的桥面已然积水，小车均不敢行。

只是昨天太阳一出，水也迅速下落。我住的地方，地势略高，前几年更大的雨，也没有淹到我们这里。所以，我也没有搬家。只是这里蚊子太多，无法与邻居们在露天下喝茶聊天。

多年来，我们都习惯了夏季长江水位升高的信息。也很清楚知道，武汉的安全，应能确保。1998年的大水，武汉都没事。二十多年过去了，防洪硬件已今非昔比，今年的武汉应对洪水，应该更没有问题。

所不同的是，武汉周边城镇以及邻省，水灾以及垮塌情况似较严重。或许以前也严重，但没有抖音和微信，大家看不到。现在有了这些快捷的传播渠道，人们得以看到四处淹没的村庄和田园，实在很让人揪心。说起来，治理是门大学问，无论对乡村或是城镇，如果只会做足表面文章，而忽略深层次的东西，灾难的巴掌还是打到自己脸上。武汉以往走过一条弯路，现在这条弯路似乎其他城镇也在复制。

在家看书，没怎么上网，又听到有人说我被处理了或是我正瑟瑟发抖之类，造谣成癖者，甚至说我在搬家，对我的惩罚，会如同谁谁谁。这些蠢货，对我污名化了这么久，所说的哪一条是真的？大别墅？六套房子？贪污公款？现今靠编谣言对我攻击，大概也割不了多少韭菜了吧？我早就说过多次，我从来不怕被人举报（有几个在背后当黑手操纵的同行应该很怕吧？）。我更希望相关部门把那些举报我的内容，每一条都细查一番。

不查还有人会相信谣言，查了才知道他们是怎样在胡说八道。我甚至很高兴那些举报。看上去他们举报的是我，实际上他们举报的是自己。因为他们相当于告诉监察部门：他们举报我的每一件事都是自己瞎编的。他们为了诋毁我，一直用谎言在玩弄这些部门。

看到极左势力和环绕他们身边的脑残粉，天天气极败坏的样子，天天打探方方有没有被处理，还有人想通过湖北的关系来运作。见他们如此急吼吼的样子，硬像是电视连续剧的悬念始终没给他们解扣。等着呗。但是我得承认，你们还是赢了，因为几个月过去了，没有任何人再提追责。今天我顺便提一下：不追责是不可能的！不追责也是犯罪行为。

不得不说，极左势力真的强大，而且顽强。眼前他们拉开的架式，有如背水一战。其实，也不必这么全体上阵虚张声吓死人的样子啦。极左势力其实就是中国身上一个脓疮，一长多年，现在越发坚实罢了。疫情期间，这脓疮自己开始穿头，脓流不止。

我本以为疫情过后这些脓就该流完了的，没料到一直流到现在，还不停止，可见脓疮之大。脓腥摊得一地，没人冲洗，臭气冲天，反倒是从中生长出一条条全新的”蛆块链“。唉，原以为能看到寸草不生的景观，岂不料竟是粉蛆四横的现场。

对了，又收到读者们的鲜花和礼物。非常感谢。特别感谢南开大学的老师和同学，感谢你们的支持和关爱。此外，有热心的朋友听说我患有糖尿病，给我送去血糖监测仪，委托我的邻居转交给我。真是受之有愧。我惟有努力写作，用更好的作品来回报所有的朋友，也用我最好的生活状态让关爱我的朋友们放心。

~the end~

作者简介：

方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。