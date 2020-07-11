鄱阳湖告急 武汉段水位90年最高 三峡大坝加重洪水泛滥？

长江水暴涨，这是武汉武昌江滩的黄花矶上观江亭7月8日的情景，11日晨起，观江亭只剩顶盖露在外面。

鄱阳湖湖区红色预警，江西告急，武汉观江亭已被洪水淹没只露出顶部，汉口、武昌、汉阳江滩实行封闭管理。社交网络议论纷纷，三峡大坝连日全力泄洪，是否加重了整个长江流域洪水泛滥？

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暴雨持续，大水漫漫，四处告急，长江暴涨迫使三峡大坝全力泄洪。长江流域，自洞庭湖湖口的湖北监利，直到出海口上海，数千公里的江面水位悉数超越警戒线。

根据中国媒体报道，目前最紧急的是江西。中国官方预计鄱阳湖将爆发大洪水，出口水位可能突破1998年的历史最高水位，当局计划启动“长江防洪最后一道保险”—“蓄滞洪区运用”分洪。鄱阳县一座近33公里的大堤已于9日晚间崩溃，堤内共15个村落全部被淹。鄱阳湖所在地江西受灾人数已超过500万，当局已将防汛急调至最高级。

由于长江、汉江水位持续上涨，连续多日浸泡在大水中的长江武汉段水位11日已超越1931年以来的最高纪录，武昌观江亭已被洪水淹没只能看到顶部。武汉防汛指挥部11日公告，将对汉口、武昌、汉阳江滩实行封闭管理。

长江水文网实时数据显示，截至11日上午11时，长江武汉段汉口站水位已达28.33米，超警戒1.03米，超越1931年8月19日的28.28米，成为有水文记录以来新的历史第六高位。目前，水位仍呈上涨趋势。

五月底袭击中国南方的大洪水继续大幅扩延，北至武汉，南至900公里外的阳朔，从西部的大都市重庆到远至1600公里以东的杭州，到处洪水翻腾，桥梁淹没，无数房屋部分或者全部被洪流摧毁。星期五，61年以来首次，杭州附近的新安江水库全部开闸泄洪，每秒泄洪量达致7800立方米，整个千岛湖一片汪洋。

专家对水库泄洪抱持谨慎态度，四川水文局专家樊晓(音译)对『南华早报』表示，如果大洪水持续，如同1998年长江大洪水那样，很难断定水库能够起到有效的作用，它们目前运转不错，但一直到目前，它们都未经过历史性大洪水的考验。1998年，长江流域爆发大洪水，2000多人丧生。而长江三峡大坝，十年以后才问世。

数周以来，中国政府着重强调如何全力以赴处理新冠病毒，淡化洪灾，官媒的报道大多一笔带过，社交网络触目惊心的水灾照片不断被网警删掉，一直到了7月8日，中国总理李克强视察洪灾区，才启动了全面动员抗洪。

法国世界报11日在相关报道中说，6月中旬以来，人们一直有一个疑问，长江流域的众多水库，尤其是巨大的三峡大坝，能经得起大洪水的冲击吗？三峡库区水位可能将达致149米，也就是比警戒水位超出四米。长江水文管理局解释称，大坝高度185米，从理论上说水位最高可达175米。不过，官方已从7月1日起，下令开闸泄洪，减轻三峡大坝压力，然而，泄出的洪水却在冲击着周边已经饱经洪水冲击的城市和村庄。中国民间环保组织--公众与环境研究中心创办人马军表示，现在，问题更严重的是那些小水库和老水库，另外，协调水库之间的泄洪也是一个很大的难题。

长江流域城市村庄遭水淹，鄱阳湖区防洪压力巨大，预计将爆发大洪水，除受强降雨影响外，是否与水库泄洪尤其与长江三峡水库泄洪有重大关系？中国社交网络对此有很多猜疑，有网民嘲讽：“下游干旱时，它蓄水；下游水涝时，它泄洪。承诺八分钱一度的电，到现在也不兑现”。“三峡每秒5.5万吨的水倒下来，相当于一天往下游倾注了302.3个西湖的水”，“下游不可承受之重!”有人甚至质疑如此泄洪是否置下游百姓生命而不顾？

澎湃新闻11日援引长江水利委员会副总工程师陈桂亚表示，长江委调度三峡水库自11日起将日均出库流量从目前的每秒2.5万立方米减少到每秒2.2万立方米，他指鄱阳湖湖口距离三峡水库较远，再加上鄱阳湖水系自身来水较大，三峡水库调度对鄱阳湖水位的调蓄作用很有限。

根据中国媒体早先报道，6月28日14时，三峡水库入库流量达4万立方米/秒，是27日14时的两倍，三峡库区水位突破限制水位两米，达147米，为此，29日三峡大坝首度泄洪，长江防总要求将三峡水库下泄流量上调至日均3.5万立方米/秒。而7月2日10时三峡库区入库流量涨至50000立方米每秒，当日下午2时更猛增至53000立方米每秒。

中国长江流域面临着特大洪水冲击，马军认为不光光是降雨量，不同地方的降雨强度也非常罕见，他不否认这与异常气候有关系，但是“目前的大洪水与城市化、工业化也有重大关系”。

一些气象专家认为，暴雨还将持续，但可能将向东北方向转移，北京也恐难以躲过。