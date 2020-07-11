长江委水文局继续发布洪水红色预警 江西五百余万人受灾

中国水利部长江水利委员会水文局在当地时间7月11日12时，继续发布长江中下游干流九江至湖口江段、鄱阳湖湖区洪水红色预警，继续发布长江中下游干流城陵矶至汉口江段、洞庭湖湖区、大通以下江段、水阳江洪水橙色预警。受洪水影响，长沙橘子洲景区按上级指示和防汛工作要求，于11日下午2时启动紧急闭园措施。

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受持续强降雨影响，长江中下游干流监利以下江段、洞庭湖七里山站、鄱阳湖湖口站水位持续上涨。该部门预计称，未来几天，城陵矶附近江段仍有0.2米左右的涨幅，莲花塘站水位将接近保证水位；汉口至大通江段仍有1米左右的涨幅，九江至湖口江段将超过保证水位。水利部长江水利委员会水文局提请长江中下游干流沿线、洞庭湖湖区、鄱阳湖湖区、水阳江等地有关单位和公众注意防范。

此外，湖南省水文水资源勘测中心10日晚间再次发布洪水橙色预警指，受流域降雨及水库下泄流量的共同影响，未来12小时内洞庭湖南县河段出现超警戒水位0.4米左右的洪水、湘阴河段出现超警戒水位1米左右的洪水。受洪水影响，长沙橘子洲景区按上级指示和防汛工作要求，于11日下午2时启动紧急闭园措施。据悉，橘子洲是湘江下游众多冲积沙洲中面积最大的沙洲。

报导指，截至11日10时，湘江长沙段水位已达35.92米，离警戒水位只有0.08米。目前，橘子洲头的亲水平台被全部淹没，亲水平台至洲头广场的部分台阶已被淹。受洞庭湖顶托和上游来水影响，预计湘江长沙站11日夜间出现洪峰。

另据消息显示，连日来，位于江西省东北部、鄱阳湖东岸的鄱阳县遭受持续强降雨袭击。受此影响，鄱阳湖水系昌江流域水位迅猛上涨，发生超20年一遇洪水，导致鄱阳县鄱阳镇问桂道圩7月8日晚发生漫溃。7月9日晚，鄱阳县昌洲乡中洲圩由于长时间浸泡也发生溃堤。

根据江西省应急管理厅统计江西各地上报，截至7月11日17时统计，7月6日开始的洪涝灾害有南昌、景德镇、九江、上饶等10个省区市和赣江新区社会事务局共98个县（市、区，含功能区）521.3万人受灾，紧急转移安置43.2万人，需紧急生活救助16.7万人。官媒央视报导指，该省农作物受灾面积455.7千公顷，绝收75千公顷，倒塌房屋403户988间，严重损坏房屋783户1940间，一般损坏房屋3405户6515间，直接经济损失64.9亿元，灾情还在进一步统计核查中。