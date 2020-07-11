香港民主派初选投票超预期民主派呼吁市民“继续创造历史”

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投票从周六中午12时至晚上9时截止，最后完成投票在晚间11时25分。

法新社报道，香港法学学者戴耀廷向记者表示，“香港人民越是被压迫，他们就越会反抗。”

据组织者称，投票在当地时间晚上21点截止时，有23万人参与投票，超出了预期。投票将在周日继续进行。

一位组织者向法新社表示，“我们已经达到了最低目标，但这还不够。参加初选的人越多，民主派被认可的合法性就越高。”

一名34岁的选民对法新社说：“根据新的港区国安法，没人知道下一届立法会选举中将允许多少民主派的候选人。”他表示：“政府可能会根据港区国安法取消他们的被选举资格。”他说：“我珍惜投票的所有机会，希望香港人民能够向政府表明他们不会屈服。”

《中央社》报道，香港民主派初选投票超预期成为9月选举的风向标。戴耀廷负责协调民主派初选，投票结束后，他在社群平台脸书上表示，有22万8983人参与电子投票，按这样的情况来看，明天整个初选结束可能会有超过50万人投票。

参与协调民主派初选的立法会前议员区诺轩及民主动力召集人赵家贤晚间会见记者。区诺轩希望，明天晚间投票结束时，投票人数能达全港选民总人数的一成、即约44万人，他呼吁市民明日继续创造历史。 区诺轩并表示，投票人数反映市民对香港（前途）的忧虑。

戴耀廷则说，这次初选有那么多人投票，估计到9月立法会选举时，有更多民主派支持者会出来投票，到时候配合策略投票，民主派很可能达到过半数议席的目标。 但他认为，初选越成功，要面对的冲击会愈大，因为当权者会使出手段打压，但无论前面还会有多少个高山低谷，他相信香港有一天会进入真正的黄金时代。

周六的选举原定上午9时到晚间9时举行，但受到警方前一天晚搜查负责设计这次初选投票系统的香港民意研究所办公室的影响，投票延至中午12时举行。初选活动将在12日结束。

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民举行初选，以便协调选出代表阵营参选的候选人；初选由民主动力承办，有公民党、人民力量、民主党、社会民主连线、新民主同盟、工党、本土派等参与。