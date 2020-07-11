联合国2020年全球野生物种犯罪报告

联合国药物和犯罪问题办公室（ONUDC）周五公布了其最新的全球野生物种犯罪报告，这一机构上一次发布同类报告是在2016年。穿山甲的现状是2020年报告的主要看点之一。

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据本台RFI法广今天2020年7月11日周六的法文报道，联合国药物和犯罪问题办公室这一报告中所提到的好消息和坏消息里，包括在穿山甲被怀疑为冠状病毒Coronavirus感染人类的中间宿主之际，非法贩运穿山甲鳞片的活动激增。

这一在经过历时四年资料收集后所形成联合国报告，正面提到了象牙和犀牛角的非法交易减少。多国禁止象牙贸易的决定似乎对上述非法交易的降温做出了贡献。数据显示，在2016年至2018年间，象牙和犀牛角的非法交易收入分别在每年4亿美元左右和2亿多美元。

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联合国药物和犯罪问题办公室（ONUDC）的打击环境犯罪问题女专家Julie VIOLLAZ在接受本台RFI法广记者Jeanne采访时解释说，大象和犀牛自2015年以来，因象牙价格行情的下跌，遭盗猎的数量减少了。一切似乎最终指向一个正在收缩中的市场。中国在2017年底关闭了它的象牙合法交易市场。泰国也做出了禁止象牙交易，甚至拥有象牙制品的立法。

联合国机构的数据还显示，2005年至2017年所缴获的1260多批非洲象牙中，90%的目的地是中国和东南亚。中国过去曾是非洲象牙的最大市场，如今则已被其亚洲邻国取代。

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联合国报告提到的负面问题则是，盗猎人和走私犯很快就适应了新情况，把目标转向其它物种。

犯罪分子的新目标

穿山甲就处于这种情况，在亚洲，穿山甲鳞片可被用于传统医学入药。它遭亚洲民众的过度捕猎，如今则尤其是在非洲遭到猎杀，特别是尼日利亚和刚果民主共和国。

针对穿山甲的非法贸易问题，联合国报告特别提到了中国。报告认为，从长期来看，中国是穿山甲非法贩运的主要目的地。邻国越南则是主要中转国。中国南方有多座城市遭点名，被认为是穿山甲非法贩运路线上的重要环节。

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在2014年至2018年间，查获的穿山甲鳞片数量增长了十倍，相当于近37万只穿山甲遭捕杀。联合国报告指出，穿山甲毋庸置疑，如今是全球非法交易量最大的野生哺乳动物。

联合国药物和犯罪问题办公室ONUDC在其最新报告中特别提醒，在当前Covid-19瘟疫大流行的背景下，让穿山甲这一小型哺乳动物在其自然环境中生活的重要性。

报告最后指出，野生物种犯罪正朝网络转移。非法交易正越来越多地通过社交网络平台和加密软件展开。违法分子总是领先一步。

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