三峡水库超出警戒水位5.50米 长江在武汉已成悬河？

7月10日，武汉武昌江滩的黄花矶上观江亭已只剩下顶盖。

因长时段持续暴雨，加之三峡水库、洞庭湖泄洪，下游鄱阳湖顶托倒灌，三峡库区下游的武汉关水位目前已达自有水文记载以来第四高水位。汉口武汉关，长江水面明显高于沿江大道，但是，处于武汉上方的三峡水库因水位严重超出警戒水位，或继续加大泄洪量。有人疾呼，长江在武汉几成悬河，情形十分严峻。

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中国媒体『每日经济新闻』引述长江委水文局水情预报处专家，受暴雨影响，长江上游进入三峡水库流量增加，且可能遭遇新一轮大洪水，截至11日20时，水位已达150.50米，超过警戒水位5.50米。根据防洪调度，12日起可能加大出库流量，达到每秒3.9万立方米，这个流量应在72小时后抵达武汉江段，形成洪峰高水位。

根据中国媒体早先报道，6月29日，三峡水库水位已接近147米，超过警戒水位两米，且为预防一号大洪水来袭，当局决定首度开闸泄洪，泄洪量曾达致每秒35000立方米以上，对长江中下游形成巨大防洪压力。据报道，为减缓下游压力，三峡水库从7月6日8时起，将每秒35300立方米流量逐渐调降，至7月11日8时，降至每秒22000立方米。据『每日经济新闻』引述长江委水文局水情预报处专家，三峡减少出库流量后，武汉关水位10日水位，比前一天只上涨0.09米。

现在因为暴雨持续，洪水来袭，三峡水位已达150.50米，超过警戒水位5.50米，当局可能决定加大泄洪流量，增至每秒3.9万立方米。这将对对中下游防洪构成巨大压力，

中国官媒央视报道，截至7月12日中午13时，长江水文网数据显示，长江武汉段汉口站水位达到28.7米，达到有水位记载历史以来第四高位，部分路段江水已高过城市主干道。

长江日报12日也报道，未来2到3天，洪峰将抵达并通过武汉。该报引述长江委水文局预测，九江、湖口站7月13日洪峰水位分别在23.00米、22.65米左右，汉口，大通站7月14日洪峰水位将分别在29.00米、16.30米左右，本轮洪水沿江主要控制站点洪峰水位，均将位于历史前列。

遭遇新冠疫情重创的湖北省这次又成为重灾区，已于9日将防汛三级提升为二级，湖北目前已知已有902万人受灾。湖北首府武汉的情形也十分严重，根据湖北当地媒体报道，7月11日，长江汉口站水位到达28.38米，这一水位已超过2016年最高水位，成为有水文记载以来历史第五高水位。

关于三峡大坝的调节功能，中国网络有许多议论，凤凰网水灾专题报道后面有南宁网民表示：“没有三峡的话，下游早就一片泽国了。正是有个三峡大坝才能调节洪峰。进的多，出的少，给下游降低压力。”但一位署名湖北网友的反驳：“脑瘫了，只知道修水库，你们根本就是在谋杀。把填掉的河流湖泊还回来就没有洪水了。看看以前的洞庭湖和鄱阳湖面积，水深吧。更别说其他河流湖泊了。”还有一位浙江嘉兴网友称：“大坝放水下游受害，不放上游受害”

长江流域其他地区的情形也不乐观，7月12日下午，长江南京下关站水位10.00米，超警戒水位1.3米，距离历史最高值10.22米只剩0.22米，江苏省防汛指挥中心表示，这是长江南京下关站水位自三峡蓄水以来首次破10!

江西的情形也十分紧急，7月10日，鄱阳湖水位突破1998年历史极值22.52米，目前仍在上涨，江西防汛宣布“进入战时状态”。九江段水位持续上涨，江西省九江市柴桑区江州镇防汛指挥部12日发布通知，因长江九江段水位已超出警戒线3米且持续上涨，下令分批转移江州镇居民。

根据中国国家防总消息，截至7月12日中午12时，今年以來洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等27省市自治区3789万人次受灾，141人死亡失踪。224.6万人次紧急转移安置，125.8万人次需紧急生活救助。

中共领导人习近平也于12日发声，表示防汛形势十分严峻，指示尽最大努力保障人民群众生命财产安全。