全球新增确诊感染新冠病毒超过23万例 再创单日新高

世界卫生组织周日发布的新冠疫情简报称，全球在过去24小时新增确诊感染新冠病毒23万370例，创下单日新高。法新社援引官方数据显示，疫情自7月开始有急剧加速扩散的迹象。美国11日通报新增超过6万6000例确诊病例，总统特朗普当天终于首度戴口罩亮相。

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路透社报道，新增确诊病例主要来自美国，巴西，印度和南非等疫情严重的国家。上一次单日确诊最高纪录是7月10日，为22万8千102例，死亡病例维持在每日大约5000人。

到目前，全球累计确诊近1300例，超过56万5000例死亡。法新社援引官方数据显示，疫情自7月开始有急剧加速扩散的迹象。

统计显示，全球新增确诊病例自9日起连续3天创下新高，分别是9日将近22万起，10日超过22万5000例，以及11日创下的超过23万例。

而自7月1日以来，正式通报的新增确诊病例将近250万例，创下疫情自去年12月在中国爆发以来的纪录。全球通报的确诊病例在一个半月内翻倍。

美国目前累计确诊病例324万7782例，巴西183万9850例，印度84万9553例，俄罗斯72万7162例，祕鲁32万2710例。这5个国家的累计确诊加起来超过全球确诊病例的一半多。

从死亡统计数据来看，欧洲是疫情冲击最严重的一地区，282万8270例确诊病例中有20万2399人染疫死亡；而疫情最严重的国家则是美国，已有13万4815人死亡。

据美国约翰霍普金斯大学统计，美国11日通报新增超过6万6000例确诊病例，总统特朗普当天终于首度戴口罩亮相。

拉丁美洲与加勒比海是新增确诊病例增长最快速的地区，11日通报新增确诊超过7万6000例。美国与加拿大11日新增超过7万确诊；亚洲近4万例；非洲1万7500例；欧洲1万6000例。