唐山发生5.1级地震后伴随33个余震

当地时间7月12日6时38分，中国河北省唐山市古冶区发生5.1级地震。截至12日10时00分，当地共发生余震33个。经唐山市应急管理局与河北省地震局预报中心联合会商，分析认为，原震区近期发生5级以上地震可能性不大。目前，震中暂无人员伤亡报告。

广告 继续浏览后续

河北省地震局当天发布称，截至12日10时00分，当地共发生余震33个，4级以上0个，3.0-3.9级地震0个，2.0-2.9级地震2个，1.0-1.9级地震0个，1.0级以下31个。据了解，此次地震是2006年7月4日河北文安5.1级地震之后河北省内发生的最大的一次地震，也是华北地区近些年最大的一次地震。本次地震发生在唐山老震区，最近的断层尚未命名，距离约6公里。其它最近的断层是榛子镇断裂，距离约12公里。

统计显示，1900年以来，本次震中100公里范围内发生5.0级以上地震29次(含余震)。其中，震级最大的为1976年7月28日河北省唐山市丰南区7.8级地震(距离约57公里)，时间、空间距离最近的均为1995年10月6日河北省唐山市滦县5.0级地震，空间距离约6公里。周日，河北唐山5.1级地震登上微博热搜，截至14时许，该话题达到4.4亿阅读量和9.9万讨论量。

中新社的报导指，此次地震，唐山市震感明显，承德市、沧州市、廊坊市、雄安新区等地有震感，秦皇岛市各县区、保定市易县有震感，张家口市赤城县、蔚县有轻微震感。截至记者发稿时，暂无人员伤亡报告，河北省地震局在官方网站、微博、微信公众号及时发布相关信息。对此，河北省政府已启动三级应急响应。

另据北京市地震局官方微博发布称，此次唐山5.1级地震造成北京全市有感，其中东部的平谷、顺义、通州等地区震感较为强烈，仪器记录的最大地震烈度为3度，未造成明显震害和人员生命财产损失。事实上，北京的抗震设防烈度为8度，远高于此次地震对北京的影响烈度，所以本次地震不会对北京的房屋设施造成影响。