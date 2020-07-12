德国经济部长为德中经贸关系做了辩护

据德新社报道，德国经济部长阿尔特迈尔为德中经贸关系做了辩护。他警告人们不要因中国在香港的行为而要求带来经济后果。

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这位基民盟籍政治家向《法兰克福汇报》表示，“包括欧盟在内的西方国际社会的政策一向是如此，即国际贸易关系不能仅仅根据一个国家的民主程度来确定。”“我们从来没有这样做过，即便是在布兰特和菲舍尔时代。” 近日来，因港版国安法和香港动荡局势，德国对华政策受到多方批评。

阿尔特迈尔进一步指出：“保护和遵守人权是德国政府最为重视的事。”“我们也向中国明确说明了这一点。我坚信，像中国这样的国家，只有在保证法治和基本原则的基础上，才能在经济上长期取得成功。”

德国政府于周五“邀请”中国大使吴恳到德国外交部谈话。根据外交部的消息，国务秘书伯格在此再次向中方阐明了德国的立场。德国政府和欧盟伙伴对中国的新安全法会破坏香港的广泛自治权并对司法独立和法治产生负面影响一再表示担忧。《南德意志报》此前曾对此进行过报道。

自民党对德国政府在中国面前唯唯诺诺提出了批评。自民党联邦议会党团副主席特勒批评说：“德国政府最为重视人权的说法根本不可信。对新的安全法的坚决回应在哪里呢？香港公民的避难前景在哪里呢？”而且还应该与台湾进行对话。

阿尔特迈尔宣布，将就港版国安法和在香港作业的德国企业进行会谈。“我们必须帮助确保这些公司及其雇员，不论其国籍如何，都不会受到威胁。”

阿尔特迈尔再次拒绝了在没有中方参与的情况下扩大德国移动网络的要求。他说，“我们不会将华为排除在5G网络之外。只有在国家安全受到有根有据的威胁时，才会将其排除在外。”