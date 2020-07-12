民主派立法会议员初选超过61万港人参加投票 戴耀廷形容“港人又一次创造奇迹”

为期2天的香港民主派立法会议员初选投票结束，法新社援引民主派初步统计，超过61万港人参加投票。港大法律系副教授戴耀廷形容，“香港人创造另一次奇迹”。

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法新社报道，尽管北京在香港强推港区国安法，但又超过61万的香港民众参加民主派立法会议员初选投票。这一高投票率大大超过预期。

香港前立法会议员区诺轩香法新社表示，“在港区国安法的阴影下，仍有高达61万港人参加投票，显示港人的勇气”。他表示，香港人再一次创造了奇迹，并向全世界表明民主派阵营可以吸引如此众多的民众投票。

港大法律系副教授戴耀廷也表示，此次初选更大意义在于《港区国安法》下，60万人仍然不怕威吓，透过选票发声。他希望当权者能够看到，港人没有放弃对民主的追求。

他并表示，如果民主派候选人将来被当权者无理取消资格，等同向国际社会发出政治讯息，香港人坚定争取民主，只是中共背信弃义、剥夺香港人的政治权利。

被问到如果当局以追踪疫情为理由，要求主办单位交出投票市民的资料时，戴耀廷说，在点票后就会销毁有关资料，而他们也没有记录投票人士的联络资料。