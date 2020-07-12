洪水滔天 习近平发声 恐全面脱贫落空

中国27省陷于大洪水，武汉、南京水位达历史新高，从未像其前任江泽民或胡锦涛到水灾前线亲自指挥抗洪并慰问灾民的习近平7月12日承认，中国防汛形势十分严峻，要防止民众返贫。

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中国今年爆发的洪灾已持续近一个半月，数千万人受灾，南方多省已成泽国，许多大城洪水在街道穿行，小车像烟盒一样在街上漂浮，民间不断发出疑问，“领导人去哪里了？”与此同时，前任国家主席江泽民1998年中国长江流域遭遇特大洪水时亲自赴水灾前线指挥、视察的画面社交网络四传。

中国南方发大水，领导人基本按兵不动，官媒报道也相当淡化，网络上则骂声不断，甚至有人发出“官不救民于水，要官为何”的质疑。直到7月6日至7日，中国总理李克强去贵州“考察脱贫攻坚和防汛救灾安置等情况”，似乎发出了救灾信号。但贵州似乎不是最主要的水灾灾区？比较蹊跷的是，李克强视察灾情的新闻，社交网络转发的很多，官媒并没有太多报道。有分析指，本届最高领导人不动，其他领导人都不好动。李克强去贵州旁敲侧击，也算是“难能可贵”。

7月12号，习近平发出指示，他在讲话中特意把防洪抗灾与脱贫联系起来。根据中国官媒央视12日报道称，习近平对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示：“习近平指出，近期，长江、淮河等流域，洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位，重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。”

习近平讲话的落点在后面，“要认真做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。”有分析认为，习近平这样表述自有另外的意思。2020年是中国政府订立的“全面建成小康社会”的目标年，什么是小康社会呢？“全面建成小康社会，标志性的指标是农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。”

习近平多次保证，要在2020年迈入“全面小康社会”的“全面脱贫”目标年，习近平12日要求“防止因灾致贫返贫”，是担心洪灾将导致他的目标无法实现吗？

中国经济去年及今年因贸易战、新冠疫情多重因素雪上加霜，不少分析人士怀疑北京难以完成今年全面脱贫，全面进入小康社会的目标。在今年全国人大会议上，李克强在政府工作报告中也迫于形势，并未一如往年提出明确的经济增长目标，显得比较务实。但是习近平6月10日考察宁夏时，重申“决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚”。他要在年内实现目标。

这场横贯中国南方的大洪水，许多人与1998年发生的长江流域大洪水相比，唯一不同的是，当时的领导人江泽民亲赴灾区慰问，亲自指挥抗洪。有分析指出，习近平关心的是自己的政治目标能否兑现，至于像前任江泽民胡锦涛那样，尤其是前总理温家宝，只要有大灾难，必定出现在现场的亲民形象，习近平似乎不屑一顾。