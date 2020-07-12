洪灾下中国将应急响应提升至Ⅱ级 鄱阳湖水位突破1998年历史极值

据中国应急管理部官方微博消息，7月12日16时，鄱阳湖湖口站水位接近22.50米的保证水位，根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，经会商研判，国家防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。同样在当天，江西省水文局水情处指出，中国最大淡水湖鄱阳湖标志性水文站星子站12日零时水位达22.53米，超“1998年洪水位22.52米”0.01米，这标志着鄱阳湖水位突破有水文纪录以来的历史极值。

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7月4日以来，长江中下游省份遭受持续强降雨袭击，江河水位迅速上涨，长江、太湖流域出现强降雨，长江中下游干流监利及以下江段、洞庭湖、鄱阳湖，江西修水、抚河等212条河流发生超警以上洪水，其中72条河流超保，19条超历史。太湖维持超警状态。当地时间11日，江西、湖北4个水文站水位破1998年大洪水极值。

据报导，应急响应级别提升后，中国水利部将进一步加密水情监测和滚动预报频次，每天不定期进行会商研判，加大对长江、太湖流域的防汛指导力度。国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平周日带领工作组赴江西抗洪一线指导。目前水利部派出10余个工作组，协助地方做好防御工作。同时，派出专家组和暗访督导组，指导地方把各项防御措施落到实处。

另据气象预报显示，12日、13日，长江流域的降雨略有减弱；14日至16日，受冷空气影响，降雨将再度加强，乌江、三峡区间、洞庭湖水系西北部、汉江中游、长江中下游干流附近有大到暴雨。长江中下游各江段未来几日将相继出现洪峰。

此外，中新社援引江西省防汛抗旱指挥部秘书长徐卫明此前透露的话报导称，“6日至8日，鄱阳湖湖口站发生长江水倒灌入鄱阳湖现象，倒灌总水量3亿立方米。倒灌结束后，鄱阳湖湖口站、星子站水位分别上涨0.84米、0.84米。”鉴于当前防汛形势，江西省防汛抗旱指挥部于11日10时将防汛II级应急响应提升至I级。根据各地上报，截至11日16时，鄱阳湖区有100条单退圩堤进洪。

据介绍，鄱阳湖星子站水位5日1时超警戒后，一周左右时间便突破历史极值，目前水位仍在上涨。统计数据显示，截至11日17时，7月6日开始的洪涝灾害，已导致江西521.3万人受灾，紧急转移安置43.2万人，需紧急生活救助16.7万人，直接经济损失64.9亿元人民币。据悉，截至7月10日，江西已投入抗洪抢险人力10万余人次，其中包括各级党政干部、群众，以及来自江西省军区、武警、消防的指战员。