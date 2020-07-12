港媒：许章润周日早上已获释回家 在家休息

香港电台和《南华早报》7月12日报导指，曾多次公开针砭时政的清华大学法学院教授许章润在被警方带走一星期后，在当天早上获释回家。他的朋友指，许章润正在家中休息，情况安好。

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据报导，周一早上，有十多辆警车驶至许章润居住的住所外，20多人其后进入寓所将他带走。据他的朋友耿潇男透露，他因被控“嫖娼”遭到拘留，耿潇男称自己与许章润的妻子和学生交谈过。她指出，“这只是他们用来对付那些他们想令其噤声的人的卑劣中伤。”她介绍称，“许章润早就预料到这一天。”她介绍称，“他家前门上一直挂着一个装有衣服和牙刷的包，这样当他们把他带走的时候，他就不会没有换洗衣服了。”

香港电台的报导指，许章润被带走后，他的太太收到警方电话，指其丈夫因涉嫌在四川“嫖娼”被带走。许章润太太于周二接获公安通知，指其丈夫可以在周日回家。她和丈夫的学生商量后，决定待许章润获释后才公布其他消息，尽可能减少对他的麻烦，并确保丈夫顺利回家。

《南华早报》周日援引许章润朋友王斌（Wang Bin）的话指，“据我所知，许在早上大约7点半左右到家，他洗了澡后正在休息”。他介绍称，“他状态不错，我想他自己会在稍后详细介绍”。该报未能联系到许本人以作置评，他所居住的北京昌平区的警察表示对此案不知情。

报导引述中国人民大学政治系教授张鸣的话说，“我曾预测许会在一周内得到释放，因为知识分子群体已经不构成威胁”。他指出，“真正可以造成最大伤害的是红二代，如任志强”。他认为，由于当局对许章润“嫖娼”的指控缺乏可信性，公众也不相信许会这样做，所以如此追究下去非常困难。他表示，围绕许章润的事件还是充满不确定性，“任何事情都能发生”。

许章润出生于安徽省庐江县，是西南政法学院学士、中国政法大学硕士和墨尔本大学法学院博士。他在回国后于清华大学法学院教书20年，并曾于2005年被官方机构中国法学会评选为“全国十大杰出青年法学家”之一。2018年7月，许章润在网路发表“我们当下的恐惧与期待”一文，批评中国现行政治与社会方向以及领导人的倒退趋势，当中提及取消国家主席任期制的影响。2019年3月，清华大学暂停许章润的一切教学职务和学术工作、禁止上课招生，并且启动调查程序。

今年1月新冠肺炎疫情在湖北武汉暴发后，许章润于5月21日发表文章《世界文明大洋上的中国孤舟——全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》，分析了中国在疫情下暴露的种种问题，呼吁制度改革。近日，BBC中文网引述许章润的友人指，逮捕事件可能和他6月底在美国出版《戊戌六章》一书有关。这本书收集了许章润过去3年发表的10篇文章，文章质疑了中共政权的合法性。