港版国安法：德国外长呼吁欧盟采取统一立场

据德新社报道，德国外交部长马斯呼吁欧盟统一对中国港版国安法的立场。他敦促欧盟国家团结一致：如果没有共同立场，欧盟将在中美之间的冲突中受到碾压。

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周一，欧盟外长会议将举行。为此，德国外长马斯周日敦促欧洲就受到争议的香港安全法采取统一立场。他向德国编辑部网表示，“我已经为此努力，让我们将迅速讨论该法律对我们与香港和中国的关系将带来的影响。”周一外长会议上，将得出初步建议。马斯强调说：“我坚信，只有当我们作为欧盟团结一致，用一个声音发言时，我们才能在和中国交往时取得成就。”否则将很不利于欧洲人。欧洲首先必须避免在美中之间的强权竞争中受到碾压。马斯宣布，将对港版安全法的效果进行详细审查。现在的首要问题是，中国是否遵守了国际义务。周五，德国外交部向中国驻柏林大使吴恳表示了对国安法的忧虑。

绿党联邦议会党团主席格林埃卡特批评德国政府对中国的犹豫行为。她向《周日图片报》表示：“我不明白，我们在如此严峻的形势下，怎么会拥有如此沉默的总理。”

经济部长阿尔特迈尔周六则警告人们，不要因中国政府在香港的行为而要求带来经济后果。他向《法兰克福汇报》表示，包括欧盟在内的西方国际社会一直认为，国际贸易关系不能仅仅根据一个国家的民主程度来决定。尽管为人权发声非常重要，但是人们也必须认识到，世界上很多人"并不总是和我们有着相同的观念"，因此旨在促进稳定、减少冲突的国际合作与贸易就凸显其重要性。

阿尔特迈尔还强调说，保护和遵守人权是德国政府的第一要务。德方也向中国说明了这一点。