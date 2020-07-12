监狱爆发新冠疫情 加州释放万名囚犯

美国加利福尼亚州监狱爆发严重新冠疫情，8000名囚犯将在8月底前提前释放，加上早前已经提前释放的2100名囚犯，疫情爆发以来，加州监狱已经减少了约1万名囚犯，约占全州囚犯总数的10%。

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这一史无前例的举措，旨在阻止新冠病毒在该州监狱内传播。截至7月10日，加州监狱内有2320名囚犯确诊新冠肺炎，31人死亡，监狱员工也有719人确诊。

加州惩教局根据州长纽森(Gavin Newsom)的决定发布通告：刑期还剩180天或以下的囚犯将在第一轮释放，约有4800人。此外还将审核居住在容纳大量高危患者的八所监狱中刑期还剩不到一年的囚犯，包括唯一关押死刑犯人的北加州圣昆汀（San Quentin）监狱。

通告称，囚犯因家庭暴力或其它暴力犯罪入狱则不符合提前释放条件，需要注册为性犯罪者的囚犯或有暴力犯罪高风险的囚犯也不在此列。所有囚犯在释放前7天内将接受新冠病毒检测，惩教局与地方执法机关和其它机构合作，帮助囚犯重新回到社区。

《旧金山纪事报》报道说，旧金山加州大学医学教授威廉姆斯（Brie Williams）称这一消息是“好消息，也是非常重要的第一步。”6月中旬，威廉姆斯与其他几位加大教授敦促加州减少圣昆汀监狱一半囚犯。她强调，重要的是释放年长和患有慢性病，以及居住在类似圣昆汀监狱这样的老建筑内的人。

加州一些议员和维权者上周在圣昆汀监狱集会，要求纽森州长释放更多囚犯。纽森批评那些未经思量就要求释放囚犯的人，他说：“这是严肃的事，需要严肃对待。这些案例中的每一个都是严峻的，具有挑战性的。这项工作有深刻的紧迫感，也伴随着深刻的责任。”