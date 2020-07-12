英媒：面书谷歌推特等科企最终或被香港封锁

香港国安法在7月1日开始实施之后，美国跨国科网企业如面书（Facebook）、推特（Twitter）以及谷歌（Google）等，已立即暂时拒绝向港府提交用户的资讯，以便对新法作出评估，但根据金融时报分析，这些科企现在只是权宜之计，难以免除法律责任，在香港前景难以预测下，或可能会将伺服器撤出香港，但最终可能是网站在香港被封锁。

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至于美国另一科技巨头苹果电脑表示，他们也在评估在香港的新法下，是否需要重新调整客户资料保密政策。该公司在官网上指出，在美国与香港所签署的一项协议下，港府如申请索取香港苹果用户的资料，之前必须得到美国司法部的审核和批准。

金融时报表示，虽然面书、推特、谷歌、Zoom以及微软旗下的领英（LinkedIn）都“暂停”处理政府请求，但这些科企必须判断还有多少回旋余地。报道引述香港资深大律师黄宇逸认为，暂停处理不能免除企业的法律责任，因为这不是合法解释，只是公司政策。

报道又引述Pinsent Masons律师事务所驻香港合伙人Paul Haswell表示，作为香港企业，互联网服务供应商会比外国科技公司更难拒绝请求，他预测，科网巨头可能会将伺服器移出香港，但最终其网站可能会被封锁。报道称，谷歌、亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软都在香港设有数据中心，推特和面书则没有本地数据中心。

根据港区国安法如企业拒绝警方要求删除社交媒体帖子，警方可没收其存放信息的香港伺服器；如果伺服器在海外，警方亦可要求连接香港与其他地区互联网的互联网供应商（ISP）阻止访问涉案网站。

金融时报报道指，过去香港警方也曾向科网企业索取资料协助查案，企业可以公开披露宗数，例如面书去年接到384个请求，并满足了将近一半。但根据港区国安法，科网公司日后可能被禁止透露任何信息。

报道指，现时未有任何科技巨企表达对香港业务前景的看法。虽然面书和微软在香港设有办事处，不过两家企业在亚洲其他地方，例如新加坡亦有办事处，如有必要亦可将业务转移。而很多互联网公司虽在香港亦设办事处，但没有一家是以香港为地区总部，再者，根据营销机构We Are Social数据，对于领英、推特和面书而言，香港市场亦仅占全球用户总数不到0.3%。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨告诉明报，港区国安法覆盖非港人，但科技公司同时需遵守其他海外国家法例，包括欧盟《一般资料保护规范》等，如何权衡需要时间消化处理。方保侨又称，数据中心运作模式更像“层层叠”，云服务商租用数据中心处理兼储存客户资料，如何提取资料更是难题。