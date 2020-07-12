贵州公交坠湖：司机因拆除承租公房不满实施犯罪 事发前饮酒

中国贵州安顺市公安局7月12日通过官方微信通报此前发生的公交坠湖案件详情指，公交车司机张某钢对申请公租房未获得且所承租公房被拆除不满，曾流露出厌世情绪，喝酒后驾驶公交车冲入水库。经侦查查明，张某钢以危险方法危害公共安全的行为涉嫌严重刑事犯罪。

广告 继续浏览后续

当地时间7月7日，贵州安顺市一辆车牌号为贵G02086D的2路公交车坠入湖中，经全力搜救，共搜救出37人，其中16人受伤，包括司机在内的21人死亡。警方的调查通报指出，犯罪嫌疑人张某钢，男，52岁，安顺市西秀区人，离异，案发时系安顺市公共交通总公司一车队驾驶员，已在案件中死亡。通报称，“关于网传张某钢女儿因高考失利投湖自杀的调查情况。经查，张某钢无女儿，仅与前妻育有一子，今年25岁。网传内容为谣言，公安机关已立案调查”。

通告称，“2016年，张某钢与妻子离婚后，租住其姐姐女儿的房子，户口也寄搭于其姐姐处。经调查走访，张某钢常感叹家庭不幸福，生活不如意。张某钢在西秀区柴油机厂（后更名为西秀区酿造机械厂）工作时分到一套40平方米自管公房，为自管公产承租人，2016年列入棚户区改造。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，2020年6月8日，张某钢与西秀区住建局签订了《自管公房搬迁补助协义》，协议补偿72542.94元，未领取。张某钢还申请了套公租房，未获得。7月7日上午8时30分许，张某钢来到他所承租的公房处，看到该公房将被拆除。8时38分，张某钢拨打政务服务热线，对申请公租房未获得且所承租公房被拆除表示不满。”

通报指出，“案发经过，7月7日上午8时50分，张某钢电话联系对班司机，提出要提前交接班（正常交接班为中午12时）。8时52分，张某钢回到住处。9时4分，张某钢在住处附近烟酒店买了白酒和饮料。后将白酒装入饮料瓶，然后用黑色塑料袋带着前往交接班。10时55分，张某钢与对班驾驶员在安顺客运东站完成交接班。11时2分，张某钢驾驶号牌为贵G02086D的安顺市2路公交车从客运东站出发，11时37分到达火车站终点站，乘客全部下车。11时39分，张某钢通过微信语音联系其女友，流露出厌世情绪。11时47分，张某钢驾驶公交车从火车站出发。12时9分，张某钢趁乘客到站上下车时，饮用了饮料瓶中的白酒。12时12分，张某钢驾驶公交车行驶至西秀区虹山水库大坝时，先是降低车速，躲避来往车辆，后突然转向加速，横穿5个车道，撞毁护栏，冲入水库。”案件后果。案件导致公交车上，包括张某钢在内21人死亡，15人受伤。