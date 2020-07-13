世界卫生组织前往中国为进行病毒源头调查打前站的两名专家已经抵达北京。一名是动物医学专家，另一名是流行病学家。中国方面对他们的到来极为低调。《南华早报》报道说，中国方面对这两位专家的到来没有做出任何表示，中国媒体也没有任何相关报道。他们计划在星期六开始工作，但是到星期天外界对两位专家的名字、他们的旅行安排以及他们的工作议题都一无所知。

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连中国国家疾控中心等对口机构也没有对两位专家与中方专家之间的活动安排提供只言片语。只有美联社报道了两位专家在周六和周日分别抵达北京的消息。

中国外交部发言人华春莹在周一记者会上回答记者提问时才确认了两位专家已经抵达中国的消息。华春莹说：“经过双方的协商，中国政府同意世卫组织派专家来北京同中国的科学家和医学专家就新冠肺炎病毒溯源科学合作有关事宜进行合作与交流。”

华春莹显然在尽量淡化两位专家为病毒源头调查做准备的使命，把他们的任务说成是“就新冠肺炎病毒溯源科学合作有关事宜”与中国科学家“进行合作与交流”。

这位一向言辞犀利的女发言人在病毒源头问题上以平淡的语气说，“我们与世卫组织有基本共识，那就是溯源是一个科学问题，应该由科学家在全球范围内开展国际科学研究与合作。”

她还特意表示，“溯源是一个持续发展的过程，可能涉及到多国、多地，世卫组织将根据需要对其他国家和地区也进行类似的考察。”

全世界都非常清楚，这次全球病毒大流行最早起源于中国武汉。美国、澳大利亚等许多国家一直在呼吁国际社会对武汉的病毒来源进行独立的国际调查。但中国坚决拒绝这一国际要求，并刻意把病毒来源国际化，先后指称病毒来自美国、意大利、伊朗等。

综合国际媒体的报道，两位专家这次去中国的任务是与中国卫生官员和科学家一起合作，为世卫组织安排一个规模更大的国际特别小组到中国进行调查做准备，使有关病毒来源的调查能够在更加透明和更多合作的环境中完成。

但是，美国上周宣布退出世卫组织，显然削弱了世卫组织在这次调查问题上与中国进行谈判的地位。南华早报引用曾经担任世卫组织顾问的法律和健康专家戴维·费德勒（David Fidler）的话说：“缺少了美国对世卫组织的支持，世卫就没有了筹码。世卫将不得不按着中国政府和中共确定的步调跳舞。情况会很困难。”

美国是世卫组织最大的捐款国，每年给世卫提供大约4.5亿美元的经费。

但中国人民大学国际事务研究所所长王义桅的看法有所不同。他认为美国的退出反而会促使中国与世卫合作。

《南华早报》引用王义桅的话说，“没有美国，人们可以对中国有更多的期待，包括在病毒来源调查、疫苗研发、在应对疫情等面进行合作。”

观察家指出，中共在最初的疫情应对中隐瞒真相误导世界，后来又利用援助迫使受援国家赞扬习近平，并给许多国家提供不合格的医疗物资，中国的这一连串行为使自己的国际形象受到了很大的伤害。如果在这次病毒源头调查中，中国能够给世卫组织提供充分的合作，这将有助于改善自己的形象。

目前科学家们对病毒来源大致有两个猜测，一是新冠病毒可能是从动物传染到人类的。中国武汉的华南海鲜市场在去年12月就出现了有关病毒感染的报道。另一个是，病毒来自武汉病毒研究所。这个研究所多年来一直在进行新冠病毒研究。人们怀疑病毒或许是通过某种意外的方式泄露出来，导致了这场波及全球的大疫。