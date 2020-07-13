中印边境冲突后中国app公司遭禁用 印度加码寻求司法反抗禁

中印边界危机后，印度最近禁用59款主要是中国的移动应用之后，印度政府已经请求一家地方法院阻止任何中国公司获得禁止政府采取这项行动的禁制令。

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据路透社稍早消息，印度政府请求法院阻挠中国公司对APP禁令发起挑战。该报道根据两名消息人士和法律文件，政府已向西部的拉贾斯坦邦高等法院提交了中止诉讼手续的申请，表明政府预计其中一家或多家公司将对印度电子和信息技术部的禁令提出挑战。

在印度最近禁用59款主要是中国的移动应用之后，印度政府已经请求一家地方法院阻止任何中国公司获得禁止政府采取这项行动的禁制令。印度上月禁止了数十款中国应用，包括字节跳动旗下非常流行的视频分享应用TikTok，阿里巴巴的UC浏览器和腾讯的微信。印度称这些应用“对该国的主权和完整构成威胁”。

印度的律师表示，此类申请通常是为了防止法院在未听取政府意见的情况下做出有利于公司的裁决。其中一位消息人士称，该申请已于周五提交。据这份由印度副总检察长Rajdeepak Rastogi签署的法庭文件显示，“在听取申请人(政府)的意见之前，不要采取任何行动。”据文件称，禁止这些应用的命令是为了“维护印度移动和互联网用户的利益，确保印度网络空间的安全和主权，”路透见到的文件称。

该报道称，目前尚不清楚印度政府为何接洽拉贾斯坦邦的这家法院，以及是否有计划在其他地方提出类似的诉求。