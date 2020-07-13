中国南方暴雨不停 长江洪讯加险

中国6月以来持续暴雨，多地水患，而新一波暴雨又将到来。中国水利部表示，长江洪峰将在未来2到3天通过武汉、汉口、九江、大通江段，沿江主要控制站的洪峰水位都将达到历史高点。

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据中央社今天报道称，中国南方暴雨又一波，长江洪水范围大时间久。中国6月以来持续暴雨，多地水患，而新一波暴雨又将到来。

该报道综合中国大陆媒体消息，根据中国国家气候中心统计，入汛以来，截至7月10日，中国南方共出现15次大范围强降雨。从6月2日至7月12日6时，中央气象台连续40天发布暴雨预警，成为2007年开展暴雨预警业务以来历时最长的一次。中国多地日均雨量也突破历史高峰，6月1日至7月9日，湖北、安徽、江苏、贵州、浙江、重庆、湖南、江西、上海、广西、四川等省市共计85站累计降水量超过年降水量的一半。

不少人将这次长江汛情与1998年长江洪水相比，12日鄱阳湖水位超越1998年洪水，突破有水文纪录以来的历史高峰。中国气象报社引述中国国家气候中心副研究员翟建青表示，6月27日至7月9日，中国南方区域性暴雨综合强度为1961年来第5强，仍没达到1998年强度，但与1998年洪水相比，这次南方暴雨具有持续时间长、影响范围广等特点。

7月11日至12日，主雨带阶段性北移，进入短暂间歇期，但另一波雨势即将到来。根据中国中央气象台预报，13日至16日，主雨带又将南落至长江中下游地区。在此期间，主要强降雨区域会出现在长江中下游地区，重庆东部、贵州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江苏南部、上海、浙江北部等地的部分地区还将有大到暴雨，局部地区大暴雨。

据该报道，南方各地水患受灾仍未回复正常，新一波雨势又将与4至7日强降雨高度重合。中国中央气象台首席预报员马学款说，需要关注降水的叠加影响，长江中上游地区的明显降水，会对目前水位已达高位的江河库湖带来威胁。